رجعه تريند.. مؤسس "عاشقي الرجل العناب": كنا بنهزر واتفاجئنا بناس بتحبه

فجأة وبدون سابق إنذار، وبعد سبع سنواتٍ من عرضه على شاشة التليفزيون عام 2013، عاد امسلسل الكوميدي "الرجل العناب"، لاحتلال صدارة تريندات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع تداول الجمل والإفيهات الشهيرة منه، واستخدامها بين رواد الموقع، واستخدامها في الكوميك، وإعادة مشاهدته والنقاش حول حلقاته من جديد.

المسلسل الذي قام ببطولته الثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي وأخرجه شادي علي، لاقى اهتماما وتفاعلا كبيرين خلال الأيام الماضية، بعد أن تم إنشاء وتدشين جروب على موقع "فيس بوك" تحت اسم "جروب عاشقي الرجل العناب"، وهو الجروب الذي اقترب عدد أعضائه من 20 ألف مشترك خلال أيام، وتسبب في انتشار المسلسل من جديد.

محمد: ماتش الزمالك والترجي كان الشرارة اللي طلعت منها فكرة الجروب

مباراة الزمالك والترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كانت السبب في تدشين الجروب الذي أعاد مسلسل "الرجل العناب" إلى التريند، حسب محمد مصطفى رفاعي، مؤسس الجروب الذي يقول لـ"الوطن": "بعد ما الترجي اتغل والبيدجات بتاعتهم بدأت تطالب بفتح الحدود، عشان يحرروا فلسطين.. افتكرت عصفور لما غنى الانتفاضة مستمرة في المسلسل، وفي الآخر طلع بيغني في إسرائيل.. ونزلت الأغنية عندي على الصفحة".

حديث دار بين محمد وصديقين له في التعليقات على الأغنية، من المسلسل وإيفيهاته، ووجد 3 من أصدقائه من محبي المسلسل، وهو ما لم يتوقعه، فاقترح أحدهم، إنشاء جروب يتحدثون فيه عن المسلسل، وهو ما حدث بالفعل، إلا أن الجروب كان مغلقًا عليهم كمجموعة من الأصدقاء، أضاف كل منهم بعض أصدقائه، ليصل عددهم إلى 200 عضو.

نقطة التحول كانت يوم 13 مارس الماضي، حين قرروا فتح الجروب، وتحويله إلى جروب عام، متاح للجميع "إتفاجئنا بالإقبال على الجروب، وإنه فيه ناس كتير بتحب المسلسل.. وكملنا أول ألف عضو يوم 23 مارس، وبعدها الدنيا فتحت ووصلنا للعدد الحالي".

مؤسس الجروب: قبل مارس متكتبش عن المسلسل غير 5 تويتات.. وفهمي والمخرج بقوا أعضاء معانا

ومع زيادة عدد المشتركين بدأ الحديث عن الجروب ينتقل إلى "تويتر"، حيث أصبح في أيام معدودة التريند رقم 1 على الموقع، "واحد من الأعضاء النشطين في الجروب جاب إحصائية من تويتر، إن المسلسل قبل شهر مارس، متكتبش عنه ف تويتر غير 5 تويتات بالعدد، في مارس بقي تريند وبقى بيتكتب عنه بمعدل 50 تويتة يوميا".

لم يقتصر الأمر على الجمهور ومحبي وعاشقي المسلسل، حيث أصبح الجروب يضم بين أعضائه كذلك، أفراد من فريق عمل المسلسل الكوميدي، حيث انضم النجم أحمد فهمي صاحب دور الرجل العناب، وأيمن منصور القائم بدور "الأبنودي"، ومخرج العمل شادي علي، كما أنهم وصلتهم رسائل دعم من هشام ماجد "الدكتور بيرم".