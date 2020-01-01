"الرجل العناب".. قصة مسلسل عاد لـ"التريند" بعد 8 أعوام من عرضه

خلال الساعات القليلة الماضية، احتل هاشتاج "الرجل العناب"، قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا على تويتر، وتوالت عليه العديد من التعليقات، التي تحدثت عن المسلسل الذي مر أعوام على عرضه بالشاشات.

رغم مرور 8 أعوام على عرض الرجل العناب، عاد وفرض نفسه على الساحة، بعض التعليقات أرجعت ذلك، إلى البحث في الدفاتر القديمة والأرشيف التلفزيوني بسبب حظر التجول والحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، وجلوس الناس في المنازل لساعات طويلة، فيما رأى البعض أن عودة المسلسل للساحة، أعطته حق متأخر، فهو يستحق النجاح حد وصفهم، نظرا للكوميديا التي جاءت به ونجومية أبطاله، مؤكدين أنه لم يأخذ حقه وقت عرضه، وآن الأوان لذلك.

قصة مسلسل الرجل العناب

المسلسل من بطولة أحمد فهمي، وشيكو، وهشام ماجد، والذي استكملوا فيه الكوميديا المختلفة والمتجددة، التي دائما ما يقدمها لنا الثلاثى.

تدور الأحداث في المسلسل الكوميدي حول شخصية مطرب شعبي فى فرقة غنائية يدعى "عصفور" (أحمد فهمى) يسعى أن يكون مطربا مشهورا لكنه يتعرض لحادث سير من سيارة مخترع يدعي "بيرم" يجسد دوره هشام ماجد، فيصطحبه معه إلى منزله ليسعفه ويحضر له محلولا من اختراعه لينقذه ويمنحه القوة، وهنا تنقلب الأحداث حيث يتحول "عصفور" لرجل خارق يستطيع فعل أى شىء في الوجود حتى الطيران.

على المسلسل طابع البساطة في الايفيهات غير المبتذلة خاصة لصعفور عند حديثه مع الفتاة التي تحبه ولكنه لا يبادلها نفس الشعور، بالاضافة الى التكاليف البسيطة التى بدت في ديكورات العمل و ملابس الأبطال وألوان شعورهم وتسريحاتهم أيضاً، والتى تمثل نوعاً من "الفانتازيا".

مسلسل "الرجل العناب" من تأليف الثلاثي هشام ماجد وأحمد فهمى وشيكو، وإخراج شادى علي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته صلاح عبد الله وانتصار.