"الرجل العناب".. قصة مسلسل عاد لـ"التريند" بعد 8 أعوام من عرضه

03:54 ص | الثلاثاء 31 مارس 2020
الرجل العناب

الرجل العناب

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

كورونا قبل 27 عاما.. قصة مسلسل "ذا سيبمسونز" المتنبئ بأحداث عالمية

كورونا قبل 27 عاما.. قصة مسلسل "ذا سيبمسونز" المتنبئ بأحداث عالمية

ظافر العابدين عن مسلسل عروس بيروت: دعوة إلى قصة حب بروح مختلفة

ظافر العابدين عن مسلسل عروس بيروت: دعوة إلى قصة حب بروح مختلفة

فيديو.. الغموض يسيطر على برومو مسلسل غادة عبدالرازق "سلطانة المعز"

فيديو.. الغموض يسيطر على برومو مسلسل غادة عبدالرازق "سلطانة المعز"

تفاصيل ظهور مذيعة "dmc" مع وفاء عامر في مسلسل "إلا أنا"

تفاصيل ظهور مذيعة "dmc" مع وفاء عامر في مسلسل "إلا أنا"

خلال الساعات القليلة الماضية، احتل هاشتاج "الرجل العناب"، قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا على تويتر، وتوالت عليه العديد من التعليقات، التي تحدثت عن المسلسل الذي مر أعوام على عرضه بالشاشات.

رغم مرور 8 أعوام على عرض الرجل العناب، عاد وفرض نفسه على الساحة، بعض التعليقات أرجعت ذلك، إلى البحث في الدفاتر القديمة والأرشيف التلفزيوني بسبب حظر التجول والحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، وجلوس الناس في المنازل لساعات طويلة، فيما رأى  البعض أن عودة المسلسل للساحة، أعطته حق متأخر، فهو يستحق النجاح حد وصفهم، نظرا للكوميديا التي جاءت به ونجومية أبطاله، مؤكدين أنه لم يأخذ حقه وقت عرضه، وآن الأوان لذلك.

قصة مسلسل الرجل العناب

المسلسل من بطولة أحمد فهمي، وشيكو، وهشام ماجد، والذي استكملوا فيه الكوميديا المختلفة والمتجددة، التي دائما ما يقدمها لنا الثلاثى.

تدور الأحداث في المسلسل الكوميدي حول شخصية مطرب شعبي فى فرقة غنائية يدعى "عصفور" (أحمد فهمى) يسعى أن يكون مطربا مشهورا لكنه يتعرض لحادث سير من سيارة مخترع يدعي "بيرم" يجسد دوره هشام ماجد، فيصطحبه معه إلى منزله ليسعفه ويحضر له محلولا من اختراعه لينقذه ويمنحه القوة، وهنا تنقلب الأحداث حيث يتحول "عصفور" لرجل خارق يستطيع فعل أى شىء في الوجود حتى الطيران.

على المسلسل طابع البساطة في الايفيهات غير المبتذلة خاصة لصعفور عند حديثه مع الفتاة التي تحبه ولكنه لا يبادلها نفس الشعور، بالاضافة الى التكاليف البسيطة التى بدت في ديكورات العمل و ملابس الأبطال وألوان شعورهم وتسريحاتهم أيضاً، والتى تمثل نوعاً من "الفانتازيا".

مسلسل "الرجل العناب" من تأليف الثلاثي هشام ماجد وأحمد فهمى وشيكو، وإخراج شادى علي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته صلاح عبد الله وانتصار.

الأكثر قراءة

وفاة سائق تاكسي بعدما لمس نقود راكب مصاب بكورونا

وفاة سائق تاكسي بعدما لمس نقود راكب مصاب بكورونا

توفي سائق تاكسي بعد إصابته بالفيروس القاتل من خلال لمس أموال راكب مصاب بالعدوى
"يقتل الفيروس".. 7 نباتات للوقاية من كورونا منها "الكرنب"

"يقتل الفيروس".. 7 نباتات للوقاية من كورونا منها "الكرنب"

فيما يلي أشهر 7 نباتات للوقاية من فيروس كورونا وتفادي الإصابة به، أبرزها الكرنب
باحثون يكشفون درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد

باحثون يكشفون درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد

 وأوضح الباحثون بجامعة هونج كونج الصينية، أن الفيروس التاحي يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي تطهير له، ونشاطه لا يبد
وفاة أول رضيع في الولايات المتحدة بسبب كورونا

وفاة أول رضيع في الولايات المتحدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة بمدينة "إلينوي" بولاية شيكاغو الأمريكية، يوم السبت الماضي، عن وفاة أول طفل رضيع بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
"الصحة العالمية" توضح حقيقة "اختبار الـ10 ثواني" للكشف عن كورونا

"الصحة العالمية" توضح حقيقة "اختبار الـ10 ثواني" للكشف عن كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا، يعيش سكان العالم في حالة من الترقب والخوف خشية التقاط العدوى التي تتوغل في عدة دول