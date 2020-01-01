من شيبة لشاكوش.. محمد رمضان "نمبر وان" في شراكة "مطربي التريندات"

دائما ما تحصد الفنان أغاني محمد رمضان، ملايين المشاهدات عقب طرحها، ضمنها أغاني مسلسلاته التي يقدمها في شهر رمضان من كل عام، وهو ما يبدو أنه سيتكرر مع مسلسل "البرنس" المقرر عرضه بالموسم المقبل.

وقاربت أغنية "شارع أيامي"، لمغني المهرجانات حسن شاكوش، لمليون ونصف مشاهدة عبر يوتيوب، بعد مرور 22 ساعة على نشرها على قناة الفنان محمد رمضان على يوتيوب والتي جاءت بعط كلماتها "على ناصية شارع أيامي.. ساكن مع أحزاني في بيت.. قدام مني ساكنة آلامي..وأنا والوجع الحيط في الحيط..عذابي تملي واقف علي الباب..وجراحي ياما من الأحباب.. بتخبط علي قلبي ليلاتي.. علي ناصية شارع أيامي..ساكن مع أحزاني في بيت..أنا اللي عايش من غير روح..اسمي من الأفراح ممسوح.. أحلامي من شباك مفتوح.. بتطل على بحر الأوهام.. قافل عليا بـ 100 ترباس..هربان من الدنيا من الناس".

وعلق محمد رمضان، على الأغنية المصحوبة بمشاهد من مسلسل البرنس، المقرر عرضه رمضان المقبل قائلًا: "ثقة في الله نجاح.. أغنية شارع أيامي من مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان".

ويبدو أن تعاون محمد رمضان، واستغلاله لنجاح "مطربي التريندات" الذين حققوا شهرة واسعة عبر السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، مثل حسن شاكوش بأغنيته "بنت الجيران"، يأتي بعائد كبير عليه، فمن المتوقع أن تحصد أغنية "شارع أيامي" نجاحا واسعا وتزداد عدد مشاهداتها بعد إشادة الكثيرين بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "شارع أيامي"

رضا البحراوي يتعاون مع محمد رمضان

كما أعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، تعاونه مع "رمضان"، في غناء إحدى أغنيات "البرنس" أيضا.

أغنية "إنساي" مع سعد لمجرد

وفي يوليو الماضي، طرح الفنان محمد رمضان فيديو كليب أغنيته والتي تعاون فيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد، مستغلا شعبية لمجرد بعد شهرته في أغنية "إنت معلم"، بعنوان "إنساي"، وذلك عبر قناته على يوتيوب والتي تجاوزت 225 مليون مشاهدة حتى الآن.

وكان كل من محمد رمضان وسعد لمجرد قد سافرا إلى العاصمة الفرنسية باريس لتصوير كليب "إنساي"، الذي لقى رواجا واسعا عند عرضه.

أغنية "إنساي" هي التعاون الأول الذي يجمع بين رمضان ولمجرد، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية فيما يغني رمضان باللهجة المصرية.

شيبة

ليس هذا وفقط، وإنما تعاون رمضان مع أحمد شيبة خاصة بعد نجاحه أغنيته "آه لو لعبت يا زهر"، حيث غنى الأخير تتر مسلسل زلزال، للفنان محمد رمضان، الذي تم عرضه ضمن السباق الرمضاني الماضي والتي تجاوزت 10 مليون مشاهدة.

يذكر أن شيبة غنى أيضا تتر نهاية مسلسل "نسر الصعيد" للفنان محمد رمضان، والذي عرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي.