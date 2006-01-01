مؤلف أغنية "إنساي" لـ"الوطن": كلماتها كانت ارتجالية

أطلق الفنان محمد رمضان، صباح اليوم الخميس، أغنيته الجديدة "إنساي"، والتي يتعاون فيها مع المطرب المغربي سعد المجرد.

ونشر "رمضان"، فيديو كليب الأغنية، والذي جرى تصوير أحداثه بالعاصمة الفرنسية باريس، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، لتحصد أكثر من مليون ونصف مشاهدة، رغم مرور ساعات قليلة على إطلاقها.

"إنساي" هي أغنية تحمل خليطًا بين اللهجة المصرية والمغربية، من غناء محمد رمضان وسعد لمجرد، ومن كتابة فرغلي بلاكس والشبكشي وموبيزي، وإخراج حسام الحسيني.

وكشف فرغلي بلاكس، أحد الذين شاركوا في كتابة الأغنية، لـ"الوطن"، كواليس تعاونه مع الفنان محمد رمضان، وتفاصيل أكثر عن الأغنية.

وأوضح "بلاكس" أنه كتب المقطع الأول والثالث الذي أداه محمد رمضان بالأغنية، فيما كتب "الشبكشي" المقطع الثاني لـ"رمضان"، بينما كتب "موبيزي" كلمات الجزء الخاص بـ"المجرد" كاملًا.

وأشار المؤلف الشاب، إلى أنه انتهى من كتابة كلمات الأغنية في ديسمبر 2018 الماضي، فيما كانت كلمات باقي مقاطع الأغنية قد انتهت قبل ذلك بالفعل، ليتم تسجيل الأغنية في تلك الفترة والانتهاء منها.

وعن سبب تأخر إصدار الأغنية كل تلك الفترة رغم الانتهاء منها، أوضح "بلاكس" أن محمد رمضان اختار تأجيل إطلاق الأغنية إلى فترة الصيف حيث رآها الفترة الأنسب "هو مميز جدا في حتة إنه يختار التوقيت المناسب لإصدار أعماله وبيحسبها كويس جدا، وفعلا الأغنية حققت نجاح كبير جدا في وقت قصير من نزولها" حسب "بلاكس".

وتطرق فرغلي للحديث عن كواليس التحضير للعمل، وكتابته للكلمات قائلًا: "في الوقت اللي كنت بتعاون فيه مع الفنان محمد رمضان في أغنية القمر، دعاني للاستوديو وسمعني كلمات أغنية إنساي اللي كانت اتكتبت بالفعل، وطلب مني أكتب جزء جديد نضيفه للأغنية".

وتابع: "بدأنا في العمل فعلا، وبدأت أرتجل وأنا قاعد مع الفنان لحد ما توصلنا للكلمات اللي طلعت بيها الأغنية، ورمضان كان معجب جدا باللي ارتجلته، لكنه كان ليه بعض التعديلات عليها، وخلصنا شغل عليها في يوم واحد".

وكشف "بلاكس" عن "قنبلة" قادمة للفنان محمد رمضان حد وصفه، حيث أكد أنه تعاون مع الفنان الشاب على كتابة أغنية جديدة له، سيتم إصدارها في الفترة المقبلة، ستكون على مستوى قوي وعالي للغاية، وتنال إعجاب ورضا الجميع.

وعن أجواء العمل مع محمد رمضان، قال: "دايما العمل مع محمد رمضان بيخلق أجواء جميلة جدا لأنه بيعاملنا زي اخواته الصغيرين، وهو موهوب جدا وعنده أذن موسيقية بتساعده إنه يختار الصح واللي يساهم في نجاحه". وواصل حديثه عن الفنان الشاب: "رمضان حد متواضع جدا والعمل معاه بيضيفلي كتير جدا على مستوى العمل والخبرات، وحتى على المستوى الشخصي"