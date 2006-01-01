برج إيفل..131 عاما على افتتاح أحد عجائب الدنيا ورمز فرنسا الأبرز

10:37 م | الثلاثاء 31 مارس 2020
برج إيفل

برج إيفل

كتب: أحمد البهنساوى

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في 31 مارس عام 1889، افتتح برج إيفيل في العاصمة الفرنسية باريس، والذي عُد ضمن عجائب الدنيا السبع، نظرًا لأسلوب تصميمه وطريقة بنائه.

و"إيفيل" برج حديدي يبلغ ارتفاعه 324 مترًا، وبني في أقصى الشمال الغربي لحديقة شامب-دي-مارس، بالقرب من نهر السين، وأنشئ من طرف غوستاف إيفل ومعاونيه بمناسبة المعرض الدولي لباريس.

وبدأ بناء البرج في 28 يناير 1887، واكتمل في عامين وشهرين و5 أيام (1887- 1889)، وافتتح للجماهير في 15 مايو 1889، وسمي بـ"برج 300 مترًا" في الافتتاح.

وتعتبر الفترة التي تم فيها البناء 1887-1889 قياسية، وذلك بالنظر إلى الأدوات المتاحة في ذلك العصر ومقارنتها مع مدى الدقة والضخامة التي تميز بها هذا البناء.

ويتكون البرج من 18,038 قطعة حديد، و2.5 مليون مسمار، ويزن إجماليًا 10آلاف طنًا، حيث يرتكز على أربعة أعمدة مكونة فيما بينها قاعدة أبعادها 125في 125 متراً أي بمساحة 15,625 مترًا مربعًا

أصبح هذا المنشأ رمزًا للعاصمة الفرنسية والمزار السياحي الأول فيها، ومثل تاسع موقع فرنسي الأكثر زيارة في 2006، وهو أيضاً أول معلم من حيث عدد الزوار، حيث يبلغ عدد زواره 7 ملايين زائر سنويًا.

بقي برج إيفل لمدة 41 سنة المعلم الأكثر ارتفاعًا في العالم، وتمت زيادة ارتفاعه عدة مرات بتثبيت العديد من الهوائيات، ليبلغ ارتفاعه 327 متر منذ 8 مارس 2011، وقد استعمل في الماضي في العديد من التجارب العلمية، ويستعمل اليوم في بث برامج الراديو والتلفاز.

رغم المعارضة التي لقيها من البداية، أصبح برج إيفل رمزا لمدينة باريس وشعارًا لها، حيث أظهر القدرة التقنية الفرنسية، وعُرض البرج بمناسبة المعرض العالمي لسنة 1889 فانبهر به الجمهور، واستقطب ما يزيد عن 236 مليون زائر منذ افتتاحه.

البرج تخيله موريس كشلن وأيميل نوقويي، وهما على التوالي رئيس مكتب الدراسات ورئيس مكتب طرائق إيفل وشركاؤه، وقد أنشأ برج إيفل عام 1889 ليوافق الذكرى المئوية لاندلاع الثورة الفرنسية.

سُجل برج إيفل ضمن النصب التاريخية منذ 24 يونيو 1964، وسُجل كذلك ضمن التراث العالمي في منظمة اليونسكو منذ 1991، جنبًا إلى جنب مع غيره من معالم باريس.

 

 

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