شبيهة صبا مبارك: شاركت بالتريند علشان الفراغ.. والناس قالتلي انتي أحلى

منذ فرض حظر التجوال والحجر الصحي، انتشر تحدي جديد على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد في جروبات البنات، وهو "شبه مين من المشاهير"، لتشارك به ندى سعيد.

وشاركت ندى سعيد، في التحدي، بعد سماعها الكثير من العبارات ممن حولها عن الشبه الكبير بينها وبين الفنانة صبا مبارك، لتستغل إحدى جروبات الفتيات وتنشر صورتها بجانب صبا.

شبيهة صبا مبارك لـ"الوطن": "قالولي انتي شبهها أكتر من نفسها"

"فولة واتقسمت نصين"، عبارة اعتادت ندى سعيد على سماعها، فكل من يراها للمرة الأولى لا يمضي قبل أن يقول لها "انتي شبه صبا أكتر من نفسها أو انتي أحلى منها".

هذا الشبه الكبير بين ندى والفنانة الأردنية، أدهش رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد تداول صورة لها عبر إحدى جروبات الفتيات، لتنهال عليها التعليقات التي فوجئت بها، حيث لم تكن تفكر قبل ذلك في المشاركة في هذا التحدي "أنا شاركت علشان الفراغ و التريند..واتخضيت من كمية الكومنتات.. والله مكنتش اعرف اني شبهها أوي كده بس أكيد اتبسطت لأني بحب صبا جدا" بحسب قول ندى لـ"الوطن".

أشارت "ندى" إلى سعادتها وعدم انزعاجها من وجه الشبه بينها وبين الفنانة الشابة، لا سيما أنها من أشد المعجبين بصبا مبارك وجمالها وأعمالها خاصة "حكايات بنات"، "أوقات لما بنزل بوست لتصميم معين أنا بعمله، الناس بتسيب الفستان خالص، ويركزوا على صورتي، ويبدأوا يعلقوا على الموضوع، وأنا بحبها أصلا وبشوفها جميلة".

"ناس كتير قالتلي إني شبهها، بس مكنتش مصدقة غير لما حطيت الصورتين جمب بعض"، بحسب الفتاة العشيرينية التي أشارت إلى أن أكثر التعليقات التي أضحكتها كانت "انتي شبهها اكتر منها.. أنا فكراها اتحجبت.. حد يطلع الاختلاف في الصورتين".