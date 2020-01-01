السلاح والورد والماريجوانا.. استثناءات غريبة لحظر التجوال في أمريكا

08:48 ص | الثلاثاء 31 مارس 2020
الماريجوانا

الماريجوانا

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

عاجل.. جامعة جونز هوبكنز: إجمالي وفيات كورونا في أمريكا يتخطى 3 آلاف حالة

عاجل.. جامعة جونز هوبكنز: إجمالي وفيات كورونا في أمريكا يتخطى 3 آلاف حالة

عاجل.. الصين تعلن 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عاجل.. الصين تعلن 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة ياسمين عباس بين فيروس كورونا والالتهاب الرئوي

وفاة ياسمين عباس بين فيروس كورونا والالتهاب الرئوي

أستاذ أمراض صدرية عن تعامل مصر مع كورونا: "دول كبيرة بتحسدنا"

أستاذ أمراض صدرية عن تعامل مصر مع كورونا: "دول كبيرة بتحسدنا"

في ظل الحجر الصحي الذي يقبع تحته عدد كبير من سكان العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تفرض العديد من الحكومات حظر التجوال في الشارع إلا للضرورة القصوى.

الضرورة القصوى تشمل في قرارات حظر التجول، فئات معينة من المتاجر والمحلات، تسمح الحكومات باستمرار مزاولة نشاطها رغم فرض الحظر، نظرا لأهميتها الكبرى والضرورية بالنسبة للسكان.

ومن دولة لدولة، وحتى من ولاية لولاية داخل بلد واحد، قد تختلف الأولويات التي يحددها المسؤولين فيما يتعلق بالمحلات التي يسمح بفتحها في حالة حظر، حتى أن هناك استثناءات قد تبدو غريبة في بعض البلاد.

تسمح ولايتي كونيتيكت وتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، لمتاجر السلاح باستمرار مزاولة نشاطها وبيع الأسلحة للمواطنين رغم قرار الحظر.

وضع متاجر السلاح على قائمة المحلات التي يسمح بعملها في الولايتين، فسره المسؤولين أنه لا يجب أن يمنع المواطنين من شراء الأسلحة للدفاع عن أنفسهم، خاصة مع احتمالية زيادة الجريمة وسط الحظر، وفقا لـ"سكاي نيوز".

أما ولاية نيوهامشير الأمريكية سمحت السلطات بعمل محلات الورود، رغم حديث البعض عن أنها مجرد ترف.

وفي ولايتي كاليفورنيا وواشنطن الأمريكتين، سمحت السلطات بعمل محلات الماريجوانا، وفسر رئيس المنظمة الوطنية الأميركية لإصلاح قوانين الماريوانا، إريك لاتيري الأمر بأن تداول الماريجوانا ضروري حتى يتسنى للناس التعايش رغم المعاناة التي يعيشوها.

الأكثر قراءة

وفاة سائق تاكسي بعدما لمس نقود راكب مصاب بكورونا

وفاة سائق تاكسي بعدما لمس نقود راكب مصاب بكورونا

توفي سائق تاكسي بعد إصابته بالفيروس القاتل من خلال لمس أموال راكب مصاب بالعدوى
"يقتل الفيروس".. 7 نباتات للوقاية من كورونا منها "الكرنب"

"يقتل الفيروس".. 7 نباتات للوقاية من كورونا منها "الكرنب"

فيما يلي أشهر 7 نباتات للوقاية من فيروس كورونا وتفادي الإصابة به، أبرزها الكرنب
باحثون يكشفون درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد

باحثون يكشفون درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد

 وأوضح الباحثون بجامعة هونج كونج الصينية، أن الفيروس التاحي يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي تطهير له، ونشاطه لا يبد
"من رحم المعاناة ولد والوباء"..لماذا يأكل الصينيون الحشرات والحيوانات؟

"من رحم المعاناة ولد والوباء"..لماذا يأكل الصينيون الحشرات والحيوانات؟

هي شرارة انطلاق الفيروس الذي اجتاح العالم، بسبب أكلهم للعديد من الحشرات والحيوانات
"الدنيا ربيع ولا مطهرات".. رائحة ياسمين وفل في هواء الإسكندرية

"الدنيا ربيع ولا مطهرات".. رائحة ياسمين وفل في هواء الإسكندرية

تفاجأ أهالي محافظة الإسكندرية، مساء أمس، بانتشار رائحة الياسمين والفل في هواء المدينة الساحلية وذلك في مختلف مناطق المدينة،