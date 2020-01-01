حكاية مباراة.. أول لقاء رسمي يذاع عبر التلفزيون

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أوقفت معظم الدول النشاط الرياضي، الأمر الذي أصاب عشاق الساحرة المستديرة بملل، لم يعتادوا عليه، لذلك نقدم لكم سلسلة يومية، ترصد حكاية أهم المباريات التاريخية.

حكاية مباراة.. تفاصيل أول لقاء رسمي يذاع عبر التلفزيون

على الرغم أن أول مباراة كرة قدم تذاع عبر شاشة التلفاز يعود إلى عام 1937، عندما نقلت قناة "BBC"، المباراة التدريبية للفريق الأساسي لنادي أرسنال أمام الاحتياطي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "هايبري"، بسبب قربه من محطة القناة الناقلة، إلا أن أول مباراة رسمية جمعت بين بريستون نورث إند ونظيره هدرسفيلد تاون.

انتقادات قبل بداية المباراة

شهدت المباراة بعض الانتقادات من الجماهير، اعتراضًا على أن التلفزيون سيكسر من التقاليد المعتادة بحضور المباريات من المدرجات، وسيقلل من عدد الحضور، بحسب موقع "scorum".

ولكن على عكس الانتقادات الموجهة، فقد شهدت المباراة التي أقيمت بين بريستون نورث إند ونظيره هدرسفيلد تاون، على ملعب "ويمبلي"، حضورًا جماهيريًا كبيرًا وصل إلى ما يقارب الـ100 ألف متفرج، وفقًا للموقع الرسمي لـ"FA Cup".

بداية المباراة

نقلت قناة "BBC" المباراة الأولى على التلفزيون بالفعل، بين بريستون وهدرسفيلد، وذلك يوم 30 أبريل عام 1938، وشاهد المباراة من التلفزيون حوالي 10 آلاف شخصًا، وفقا لما ذكره موقع "scorum".

وبدأت المباراة قوية من الفريقين وسط تبادل للهجمات من كليهما، ولكن براعة الدفاع وحراس المرمى وقفت حائلا أمام هجمات كلا الفريقين، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة دون إحراز أي أهداف.

ركلة جزاء تحسم اللقب لنادي بريستون

وواصل الفريقين العقم التهديفي في الأشواط الإضافية للمباراة، قبل أن يتمكن نادي بريستون من خطف لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه بنتيجة 1-0، من خلال ركلة جزاء حصل عليها الفريق في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي.

وارتكب لاعب هدرسفيلد خطأ داخل منطقة الجزاء، ليطلق حكم المباراة صافرتهن معلنًا ركلة جزاء لبريستون، ليسددها جورج ماتش قوية في منتصف المرمى لتصدم بالعارضة وتسكن الشباك بنجاح، لينتهي اللقاء بفوز بريستون باللقب.