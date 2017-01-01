حكاية مباراة.. لقاء ودي بين أياكس وفيردر بريمن يتحول إلى كابوس

03:07 ص | الإثنين 30 مارس 2020
عبد الحق نوري

عبد الحق نوري

كتب: حسن شحاته

أخبار متعلقة

أياكس ضد فالنسيا ومحمد صلاح.. أبرز تريندات جوجل مصر

أياكس ضد فالنسيا ومحمد صلاح.. أبرز تريندات جوجل مصر

مفاجآت منتظرة بين أياكس وبيراميدز

مفاجآت منتظرة بين أياكس وبيراميدز

وزير الرياضة يشكر الفرق الطبية في مواجهة كورونا

وزير الرياضة يشكر الفرق الطبية في مواجهة كورونا

وفاة مراسلة لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية بـ كورونا

وفاة مراسلة لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية بـ كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قامت معظم الدول بإيقاف النشاط الرياضي، الأمر الذي أصاب عشاق الساحرة المستديرة بملل لم يعتادوا عليه، لذلك نقدم لكم في التقرير التالي، "حكاية مباراة"، التفاصيل الكاملة للقاء الذي قلب حياة الموهبة المغربية عبدالحق نوري رأسًَا على عقب.

حكاية مباراة.. تفاصيل لقاء قلب حياة الجوهرة المغربية عبدالحق نوري

"صدمة ودموع وصرخات" حولت ملعب مباراة فيردر بريمن الألماني ونظيره أياكس الهولندي من لقاء ودي إلى كابوس كروي، بعدما انتهى بسقوط مدوي للجوهرة الهولندية ذات الأصول المغربية عبدالحق نوري، لم يستطع النهوض منه لما يقارب الـ3 سنوات.

بداية المباراة ودخول "نوري"

وفي يوم 8 يوليو من عام 2017، بدأت مباراة أياكس وفيردر بريمن بتواجد عبد الحق نوري على مقاعد البدلاء، قبل أن تطأ قدماه ملعب المباراة مع بداية الشوط الثاني بديلا للمغربي حكيم زياش، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه الهولندي بهدف نظيف، سجله ماتيو كاسييرا في الدقيقة 21 من زمن المباراة، بحسب الموقع الرسمي لنادي أياكس الهولندي.

وسرعان ما نجح النادي الألماني بقلب الطاولة على نظيره أياكس بهدفين، تناوب على تسجيلهما يوهانس إيجيستين، وفلوريان كاينز في الدقيقتين 48، و62 من زمن المباراة.

سقوط عبد الحق نوري وإلغاء المباراة

أقل من نصف ساعة فقط على دخول عبد الحق نوري، كانت كفيلة بكتابة نهاية درامية بكابوس لم يكن يتخيله عشاق أياكس الهولندي، حينما فاجأ "نوري"، جميع المتواجدين في المباراة الودية، بالسقوط على ملعب المباراة، في الدقيقة 72 من زمن المباراة بدون تدخل من أحد اللاعبين عليه.

وبمجرد رؤية حكم المباراة لـ"نوري" ساقطًا على ملعب المباراة سارع بإيقاف اللعب على الفور، وقام طبيب الفريق بالنزول إليه في ظل نبضات قلب متسارعة من اللاعب، وتجمع بعض اللاعبين حوله، قبل أن تتعالى صرخاتهم لإدخال الطاقم الطبي بفريق فيرد بريمن أيضًا للمساعدة.

وبعد مرور العديد من الدقائق على إصابة "نوري" بسكتة قلبية وسط محاولات مكثفة من الأطباء بإنعاشه، ازداد القلق على وجوه اللاعبين، الذين تركوا الملعب ووقفوا على الخطوط الخارجية تاركين أرضية المباراة للفريق الطبي، ولعربة الإسعاف التي دخلت لنقله إلى المستشفى، بعدما تمكن اللاعب من التنفس مجددًا.

ونظرًا لخطورة حالة اللاعب، تم نقله بعربة الإسعاف من داخل الملعب، لتوصله إلى الطائرة الهليكوبتر التي هبطت داخل ملعب اللقاء، لينقل بها سريعاً إلى المستشفى لعلاجه، ليتم إلغاء المباراة بعد ذلك دون استكمالها.

الكشف عن حالة عبد الحق نوري

أعلن نادي أياكس بعد نقل "نوري" للمستشفى، عن إصابته بتلف في الدماغ، ليدخل اللاعب في غيبوبة أستمرت لما يقارب الـ3 سنوات.

قبل أن يستفيق اللاعب من الغيبوبة خلال شهر مارس الجاري، وفقًا لما أعلنه عبد الرحيم نوري شقيق اللاعب، بحسب شبكة "في بي" الهولندية.

الأكثر قراءة

"المريضة رقم صفر".. أول مصابة بفيروس كورونا: ظننت أنها إنفلونزا عادية

"المريضة رقم صفر".. أول مصابة بفيروس كورونا: ظننت أنها إنفلونزا عادية

أكدت وثائق حكومية صينية العثور على "المصابة صفر" أول مصابة بالفيروس التاجي المستجد الذي يجتاح العالم كورونا، في مدينة ووهان الصينية.
وفاة سائق تاكسي بعدما لمس نقود راكب مصاب بكورونا

وفاة سائق تاكسي بعدما لمس نقود راكب مصاب بكورونا

توفي سائق تاكسي بعد إصابته بالفيروس القاتل من خلال لمس أموال راكب مصاب بالعدوى
إصابة أول قطة في العالم بفيروس كورونا المستجد

إصابة أول قطة في العالم بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا أمس، عن إصابة أول قط بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إثر التقاطه العدوى من مالكته.
هذه العادة تنشر الفيروس.. نصائح عند غسل الملابس للوقاية من كورونا

هذه العادة تنشر الفيروس.. نصائح عند غسل الملابس للوقاية من كورونا

نصائح خبراء في مجال الصحة باتباع بعض الخطوات عند غسيل الملابس خاصة بعد العودة للمنازل. 
"ملهمش مثيل".. أسرار علاج الليمون مع الزنجبيل وطريقة الاستخدام

"ملهمش مثيل".. أسرار علاج الليمون مع الزنجبيل وطريقة الاستخدام

فيما يلي فوائد الليمون والزنجبيل المذهلة وطريقة استخدامهما لعلاج عدد من الأمراض