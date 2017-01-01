حكاية مباراة.. لقاء ودي بين أياكس وفيردر بريمن يتحول إلى كابوس

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قامت معظم الدول بإيقاف النشاط الرياضي، الأمر الذي أصاب عشاق الساحرة المستديرة بملل لم يعتادوا عليه، لذلك نقدم لكم في التقرير التالي، "حكاية مباراة"، التفاصيل الكاملة للقاء الذي قلب حياة الموهبة المغربية عبدالحق نوري رأسًَا على عقب.

حكاية مباراة.. تفاصيل لقاء قلب حياة الجوهرة المغربية عبدالحق نوري

"صدمة ودموع وصرخات" حولت ملعب مباراة فيردر بريمن الألماني ونظيره أياكس الهولندي من لقاء ودي إلى كابوس كروي، بعدما انتهى بسقوط مدوي للجوهرة الهولندية ذات الأصول المغربية عبدالحق نوري، لم يستطع النهوض منه لما يقارب الـ3 سنوات.

بداية المباراة ودخول "نوري"

وفي يوم 8 يوليو من عام 2017، بدأت مباراة أياكس وفيردر بريمن بتواجد عبد الحق نوري على مقاعد البدلاء، قبل أن تطأ قدماه ملعب المباراة مع بداية الشوط الثاني بديلا للمغربي حكيم زياش، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه الهولندي بهدف نظيف، سجله ماتيو كاسييرا في الدقيقة 21 من زمن المباراة، بحسب الموقع الرسمي لنادي أياكس الهولندي.

وسرعان ما نجح النادي الألماني بقلب الطاولة على نظيره أياكس بهدفين، تناوب على تسجيلهما يوهانس إيجيستين، وفلوريان كاينز في الدقيقتين 48، و62 من زمن المباراة.

سقوط عبد الحق نوري وإلغاء المباراة

أقل من نصف ساعة فقط على دخول عبد الحق نوري، كانت كفيلة بكتابة نهاية درامية بكابوس لم يكن يتخيله عشاق أياكس الهولندي، حينما فاجأ "نوري"، جميع المتواجدين في المباراة الودية، بالسقوط على ملعب المباراة، في الدقيقة 72 من زمن المباراة بدون تدخل من أحد اللاعبين عليه.

وبمجرد رؤية حكم المباراة لـ"نوري" ساقطًا على ملعب المباراة سارع بإيقاف اللعب على الفور، وقام طبيب الفريق بالنزول إليه في ظل نبضات قلب متسارعة من اللاعب، وتجمع بعض اللاعبين حوله، قبل أن تتعالى صرخاتهم لإدخال الطاقم الطبي بفريق فيرد بريمن أيضًا للمساعدة.

وبعد مرور العديد من الدقائق على إصابة "نوري" بسكتة قلبية وسط محاولات مكثفة من الأطباء بإنعاشه، ازداد القلق على وجوه اللاعبين، الذين تركوا الملعب ووقفوا على الخطوط الخارجية تاركين أرضية المباراة للفريق الطبي، ولعربة الإسعاف التي دخلت لنقله إلى المستشفى، بعدما تمكن اللاعب من التنفس مجددًا.

ونظرًا لخطورة حالة اللاعب، تم نقله بعربة الإسعاف من داخل الملعب، لتوصله إلى الطائرة الهليكوبتر التي هبطت داخل ملعب اللقاء، لينقل بها سريعاً إلى المستشفى لعلاجه، ليتم إلغاء المباراة بعد ذلك دون استكمالها.

الكشف عن حالة عبد الحق نوري

أعلن نادي أياكس بعد نقل "نوري" للمستشفى، عن إصابته بتلف في الدماغ، ليدخل اللاعب في غيبوبة أستمرت لما يقارب الـ3 سنوات.

قبل أن يستفيق اللاعب من الغيبوبة خلال شهر مارس الجاري، وفقًا لما أعلنه عبد الرحيم نوري شقيق اللاعب، بحسب شبكة "في بي" الهولندية.