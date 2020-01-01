سرقة لوحة لفان جوخ من متحف هولندي مغلق بسبب كورونا

07:23 م | الإثنين 30 مارس 2020
اللوحة المسروقة

اللوحة المسروقة

كتب: مصطفى الصبري

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سُرقت لوحة للفنان الهولندي الشهير فنسنت فان جوخ، بين عشية وضحاها، من متحف هولندي مغلق بسبب وباء كورونا المستجد الذي يجتاح العالم.

وقال متحف "Singer Laren"، الذي يقع خارج مدينة أمستردام الهولندية مباشرة، إن اللوحة هي "حديقة القديس في نوينين في الربيع" لفان جوخ، والتي كانت مستعارة من متحف Groninger، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال مدير المتحف جان رودولف دي لورم، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الإثنين، "أنا مصدوم وغاضب بشكل لا يصدق، إنه أمر سيئ للغاية بالنسبة لمتحف Groninger، كما أنه سيئة للغاية بالنسبة إلى متحف Singer".

وتابع دي لورم "لكن قبل كل شيء، إنه أمر مروع بالنسبة لنا جميعًا، لأن الفن موجود لنرى ونتشارك فيه جميعًا، للمجتمع ككل، لجلب المتعة، والإلهام، وأيضًا لتحقيق الراحة، خاصة في هذا الوقت العصيب".

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