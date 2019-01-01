"كحت في وش ضابط".. السجن 3 أشهر لسيدة بريطانية بسبب كورونا

اعتقلت الشرطة البريطانية سيدة سعلت في وجه ضابط الشرطة، يوم الخميس الماضي، موجهة لها تهمة الاعتداء على عامل طوارئ.

وقال ديف مارشال رئيس شرطة "نورفولك" البريطانية، إن جوان تورنر البالغة من العمر 35 عام، تحدث إليها أحد رجال الشرطة حول ركن سياراتها خارج محطة قطار نورويتش مساء الأربعاء الأربعاء الماضي، إلا أنها لم تهتم به ووجهت له كلمات مسيئة، وسعلت في وجهه، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

واعترفت "جوان" بما فعلته وتم الحكم عليها بالسجن 12 أسبوعا، بعدما تم توجيه تهمة الاعتداء على عامل طوارئ إليها، واعترفت بالذنب عن الأضرار الإجرامية وكونها كانت مخموره.

وأوضح "مارشال" أن "أي إساءة أو سلوك تهديدي تجاه خدمات الطوارئ أمر غير مقبول في أي وقت، ومع ذلك، تعكس هذه الجملة خطورة التهديدات وأفعال السعال لوضع الآخرين في خوف من التقاط عدوى فيروس كوفيد 19".

وأضاف "يجب أن يكون هذا بمثابة تحذير واضح من أنه ستكون هناك عواقب وخيمة على أي شخص يتصرف بطريقة تهديد تجاه الآخرين خلال هذا الوباء".