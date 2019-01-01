سمير يسافر عبر الزمن في لوحات عالمية: الحظر يعمل اكتر من كده

01:05 ص | الثلاثاء 31 مارس 2020
أحمد سمير

أحمد سمير

كتب: سما سعيد

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 حالة من الملل انتابت الكثيرين، خاصة من كانوا يعملون في مجالات تستدعي الحركة والتنقل بصفة دائمة ومستمرة على مدار اليوم، ما جعل أحمد سمير الشاب الثلاثيني يبحث عن أي فكرة لكسر الملل ومشاركتها مع أصدقائه، فكثير منهم لجأ للتيك توك وآخرون من اكتفى بمتابعة الأفلام وغيرهم بتصفح السوشيال ميديا.

سمير الذي يعمل مدير تسويق بأحد الشركات، قرر تسلية نفسه وكسر الملل الذي يعيش فيه بسبب حظر التجوال الذي فرضته الدولة لتفادي فيروس كورونا، من خلال البحث عن شيء مختلف خارج عن نطاق المعتاد عليه والدارج حاليا، حتى وجد تطبيق لتعديل الصور ولكن بطريقة طريفة ومبتكرة وهي تحويل صوره إلى لوحات لشخصيات تاريخية عبر الزمن.

"طول الوقت بحب الاختلاف حتى في ملئ وقت فراغي" هكذا وصف أحمد الذي لاقت صوره نشرها على حسابه الشخصي، إعجاب الكثيرون من أصدقائه: "وبقوا يسألوني عملتها إزاي دي"، حيث قرر عدد كبير من تجربتها أيضا لكسر الملل ونشر حالة من الكوميدية.

لم يكن يعلم الشاب الثلاثيني ما حقيقة هذه الشخصيات التي وضع صورة وجه مكانهم: "معرفش حقيقة كل لوحة ولا الشخصيات بس قعدت ابحث على جوجل واكتشفت أنها لوحات مرسومة بطريقة البورتريه منذ القرن الثامن عشر".

وتابع سمير حدثه لـ"الوطن": "لطيف أن الواحد يشوف نفسه مسافر عبر الزمن لو مش قادرين نشوف نفسنا في المستقبل نقدر نشوفه في الماضي".

استخدم سمير تطبيق Gradient أحد تطبيقات تعديل الصور على آب ستور وبلاي ستور والذي يوفر عدد كبير من خصائص تعديل الصور المسلية، أبرزها خاصية تعديل الصور وفقا للتشابه بينك وبين ملامح اللوحات الفنية القديمة والكلاسيكية، بالإضافة لخاصية ربط الشبه بين ملامحك وبين ملامح المشاهير.

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