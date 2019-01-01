"السيجة" هي الحل.. الحظر والنت البطيئ يعيدان "ألعاب زمان"

تعد الألعاب الإلكترونية من أبرز التطبيقات الجاذبة للمراهقين والبالغين سواء بدول العالم بشكل عام أو في مصر بشكل خاص، حيث ازداد استخدام هذه التطبيقات تزامنا مع الجلوس في المنزل وفرض حظر التجول يوميا كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المتسجد.

وفي ظل تباطؤ سرعة الإنترنت، نقدم للمصريين سلسلة يوميا من أشهر الألعاب قبل ظهور الإنترنت.

معلومات عن لعبة السيجة

وفي السطور التالية، نبرز أفضل المعلومات حول لعبة "السيجة" أشهر الألعاب الكلاسيكية لدى الأطفال خاصة بالقرى المصرية، والتي من الممكن أن يلجأ إليها العديد مع فصل شبكة الإنترنت أو بطئها.

- السيجة هي لعبة شعبية من ألعاب الحصى والحجارة، تُمارس في العديد من البلدان العربية مثل: مصر والسودان وفلسطين والسعودية.

- وبحسب موقع "السيجة" الإلكتروني، فتعد تلك اللعبة قديمة اشتهرت في العالم العربي، حيث ابتكرها العرب في ذلك الوقت كلعبة للتسلية عن صعوبات الحياة آنذاك، وكذلك طريقة للمتعة والتنافس وإظهار القدرة على التفكير، التخطيط، وبناء طريقة عمل مستقبلية ربما تنعكس على حياة الفرد، والذكاء أمام اصدقائهم وأقاربهم.

- وهي عبارة عن لوحة مكونة من عدد محدد من المربعات، والعدد الشائع هو 7X7، ويشارك في اللعبة لاعبان يجلسان قبالة بعضهما البعض، بحيث توضع اللوحة بين الطرفين، ومن ثم يبدآن اللعب بتوزيع الحجارة وعددها ٤٨ حجراً من لونين مختلفين، لكل لاعب 24 حجراً مختلفاً عن حجارة اللاعب الآخر.

- ويرجح أن منشأ اللعبة في مصر، كما اشتهرت في مناطق أخرى مثل بلاد الشام، الجزيرة العربية، وشمال افريقيا على اختلاف مسمياتها، ولكن مبدأ اللعب متشابه وروح التحدي هي ما يميز هذه اللعبة من حيث ذكاء اللاعبين وقدرتهما على التخطيط السليم.

- يشبّهها البعض بلعبة الشطرنج من حيث شكل اللوحة إلا أنها تختلف اختلافاً كلياً عن الشطرنج فيما يتعلق باستراتيجية اللعب وتحريك الحجارة.

- و للحفاظ على هذه اللعبة التراثية القديمة من الاندثار تم تطويرها على شكل لعبة الكترونية، ويمكن اللعب من خلال الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية والمتنقلة.

- وهي متوفرة للتنزيل من خلال google Play ومتجر أبل، حيث لاقت اللعبة بشكلها الالكتروني رواجاً كبيراً وتفاعلاً منقطع النظير من قبل المستخدمين.

السيجة وطريقة اللعب

المرحلة الأولى: مرحلة توزيع الحجارة

تبدأ بقيام اللاعب الأول بوضع حجرين في مربعين مختلفين ثم يليه اللاعب الخصم الذي يقوم بالخطوة ذاتها، ويتكرر الأمر حتى يتم توزيع جميع الحجارة على اللوحة.

وتعتبر هذه هي المرحلة اساسية؛ لأن كل لاعب يوزع حجارته بالمكان الذي يريده – دون أي قيود ما عدا المربع الأوسط الذي يبقى فارغاً عند التوزيع-، وهنا يقوم كل لاعب بالتخطيط في هذه المرحلة كي يتمكن قدر الإمكان من التحكم بمسار اللعبة فيما بعد، ويقوم بتوزيع الحجارة بطريقةٍ استراتيجيةٍ لمحاصرة أكبر عدد ممكن من حجارة الخصم قبل البدء بالتحريك.

-المرحلة الثانية: التحريك والتخلص من حجارة الخصم

بدأ عملية تحريك الحجارة بالدور بشكل عامودي وأفقي فقط، بحيث يعمل كل لاعب على محاصرة حجر أو اكثر من حجارة الخصم.

وللتخلص من حجارة الخصم، ينبغي على اللاعب صاحب الدور أن ينجح في تحريك حجر واحد بشرط أن تكون نتيجة إزاحة الحجر تؤدي إلى قوع حجر او أكثر من حجارة لخصم بين حجرين من حجارة اللاعب صاحب الدور. في حال فشله في التخلص من حجر او أكثر من حجارة الخصم، ينتقل اللعب الى الطرف الآخر.

يتبدل الدور من لاعب الى آخر وفق هذا المبدأ حتى يتمكن أحد اللاعبَين من التخلص من جميع حجارة الخصم أو انسحاب أحدهما.