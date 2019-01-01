لو النت بطيء في الحظر ارجع لأشهر ألعاب الثمانينيات.. "السلم والثعبان"

في ظل مشكلة بطء سرعات شبكات الإنترنت حول العالم تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ظهر بعدما أجبر "كوفيد 19 البالغين والأطفال المكوث في المنزل مستخدمين أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية الخاصة بهم للعمل أو الدراسة أو الترفيه.

وتعد الألعاب الإلكترونية من أبرز التطبيقات الجاذبة للمراهقين والبالغين سواء بدول العالم بشكل عام أو في مصر بشكل خاص، حيث ازداد استخدام هذه التطبيقات تزامنا مع الجلوس في المنزل وفرض حظر التجول يوميا كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي ظل تباطئ سرعة الإنترنت، نقدم للمصريين سلسلة يوميا من أشهر الألعاب في فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات قبل ظهور الإنترنت.

وفي السطور التالية، نبرز أفضل المعلومات حول لعبة "السلم والثعبان" أشهر الألعاب الكلاسيكية لدى الأطفال، والتي من الممكن أن يلجأ إليها العديد مع فصل شبكة الإنترنت أو بطئها.

- لعبة السلم والثعبان أو الحية والدرج، هي لعبة كلاسيكية للأطفال ويجرى لعبها بوساطة النرد.

- تلعب "السلم والثعبان" بواسطة فردين أو أكثر، تتكون من مربعات مرقمة على لوحة كرتونية.

- في بعض المربعات ترسم السلالم والتي تربط بين مربعين بحيث أنه يجرى الانتقال من الرقم ذو القيمة الأقل إلى الرقم الآخر ذو القيمة الأعلى.

- وبالمربعات الأخرى ترسم الحيات والتي تربط بين مربعين بحيث يجرى الانتقال من المربع ذو القيمة الأعلى إلى المربع ذو القيمة الأقل.

- ظهرت اللعبة أولا في إنجلترا وبيعت باسم "سلالم وثعابين" حتى أدخلها ميلتون برادلي إلى الولايات المتحدة باسم "Chutes & ladders"، في عام 1943.

- وتعد لعبة السلم والثعبان من أشهر الألعاب في مصر قبل ظهور الإنترنت خاصة في فترى التسعينيات.