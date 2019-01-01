قبل اكتشافه بشهر.. 8 أعراض علامة على إصابتك بكورونا

أجرى عدد من العلماء، بحثا في مجموعة الإيكولوجيا التطورية للأمراض المعدية، في جامعة أكسفورد البريطانية، توصل إلى سيناريو واحد، قد يكون الملايين من البريطانيين قد أصيبوا به بالفعل، أدى إلى انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إليهم.

وهذا السيناريو، تمثل في أن هناك 8 علامات، تدل على أنك قد تكون مصابًا بفيروس كورونا، قبل شهر من اكتشاف الإصابة، حيث تشير الأبحاث التي أجرتها مجموعة علم البيئة للأمراض المعدية في جامعة أكسفورد، إلى أن Covid-19 ربما وصل إلى المملكة المتحدة، بحلول منتصف يناير على أقصى تقدير.

وفيما يلي الأعراض الثمانية، التي قد توحي بأنك مصاب بالفعل بفيروس كورونا، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

التهابات العين

أشار بحث جديد إلى أن عدوى العين مثل التهاب الملتحمة قد تكون أحد أعراض مرض Covid-19.

السعال الجاف

ربما يكن هذا العرض هو أكثر أعراض Covid-19 معرفة، حيث أنه يختلف عن السعال المعتاد، حيث سيستمر السعال الجاف لمدة نصف يوم على الأقل بشكل يومي.

الإرهاق العقلي

على الرغم من أن هذا لم يتم اعتباره رسميًا كأحد الأعراض، فقد ذكر عدد من الذين أصيبوا بالفيروس أنهم يعانون من الإرهاق العقلي.

الحمى

على الرغم من أن الأرقام تختلف باختلاف الأشخاص، إلا أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يُحسب بشكل عام كحمى بمجرد وصولها إلى 37.7 درجة مئوية.

صعوبة التنفس

إذا بدأ صدرك يشعر بالضيق أو عدم إمكانية التنفس بسهولة، فقد تكون مصابًا بالفيروس التاجي.

ضيق التنفس قد يقترن بضيق في الصدر والتنفس السريع ونبض القلب.

فقدان حاسة الشم والتذوق

حذرت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة من أن فقد حاسة الشم والذوق قد يعني أنك مصاب بفيروس كورونا، حيث أوصى عدد من أخصائيين الأذن والأنف والحنجرة، أن أي شخص يعاني من هذه الأعراض بالعزل الذاتي فورًا.

ألم البطن

ذكرت دراسة حديثًا أنه عند الشعور بآلام في البطن فهذا قد يكون دليلًا على الإصابة بـ Covid-19.

ووجد العلماء أن حوالي 48.5٪ من 204 أشخاص أصيبوا بالفيروس التاجي في مقاطعة هوبي بالصين، يعانون من أعراض هضمية مثل الإسهال.

التعب الجسدي

من الأعراض الشائعة الأخرى للإصابة بكورونا، بالإضافة إلى البرد والإنفلونزا والعديد من الفيروسات الأخرى بشكل عام، هو الشعور بالتعب أو الإرهاق.