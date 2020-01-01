منظمة الصحة العالمية تواصل تحذير الشباب من كورونا: أنت لست منيعا

10:39 م | الجمعة 27 مارس 2020
شعار منظمة الصحة العالمية

شعار منظمة الصحة العالمية

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

عاجل.. تسجيل حالة وفاة و72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

عاجل.. تسجيل حالة وفاة و72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

الإمارات تسجل 72 حالة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 3 حالات

الإمارات تسجل 72 حالة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 3 حالات

عاجل.. خطة إنقاذ بقيمة تتخطى تريليوني دولار في أمريكا لمواجهة كورونا

عاجل.. خطة إنقاذ بقيمة تتخطى تريليوني دولار في أمريكا لمواجهة كورونا

عاجل.. السلطات المغربية تسجل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عاجل.. السلطات المغربية تسجل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تواصل منظمة الصحة العالمية تحذير الشباب من خطر فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، إذ أشر مسؤولون في المنظمة إلى أن البيانات مستمرة في إظهار أن الشباب يصابون بـ كوفيد-19 ويدخلون إلى المستشفيات.

قالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، عالمة وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف اليوم الجمعة: "إن الشباب ليسوا منيعين"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتابعت كيركوف: "ما نعرفه من بيانات عبر عدد من الدول، بما في ذلك بيانات من الصين والولايات المتحدة وإيطاليا وإيران وكوريا واليابان ودول أخرى، هو أن هذا الفيروس يمكن أن يسبب مرضًا خفيفًا لدى الشباب، لكن لدينا تقارير أخرى وهناك بعض المطبوعات التي تصف العدوى بالشديدة لدى الأطفال والشباب".

وأشار الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن 20٪ من الوفيات في كوريا كانت بين الأشخاص دون سن الستين، وفي إيطاليا كان ما يصل إلى 15٪ من الأشخاص في العناية المركزة تحت سن الخمسين؛ وفي ألمانيا وبلدان أخرى، فإن ما يصل إلى 10٪ إلى 15٪ من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا مصابين بالمرض ويعانون من عدوى متوسطة إلى شديدة.

وأكدت عالمة وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية على أن "فيروس كوفيد-19 قادر على التسبب بالعدوى والأمراض الشديدة لدى الناس من جميع الأعمار".

الأكثر قراءة

خافت على أهلها.. ممرضة تنتحر بعد إصابتها بفيروس كورونا

خافت على أهلها.. ممرضة تنتحر بعد إصابتها بفيروس كورونا

قررت ممرضة إيطالية الانتحار خوفا على أسرتها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إصابتها بالمرض القاتل، إذ فضلت قتل نفسها بدلا من الموت خوفا ورعبا على أهلها.
صحيفة بريطانية تنشر خبرا ساخرا: ماذا حدث لقبيلة أكلت صيني مصاب بكورونا؟

صحيفة بريطانية تنشر خبرا ساخرا: ماذا حدث لقبيلة أكلت صيني مصاب بكورونا؟

أصيب العشرات من أفراد قبيلة نائية  من آكلي لحوم البشر،في غينيا الجديدة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما قتلوا مهندس تعدين صيني مصاب بالفيروس وأكلوه، وتو
جريمة في المتجر.. القبض على سيدة بسبب السعال على مواد غذائية بـ35 ألف دولار

جريمة في المتجر.. القبض على سيدة بسبب السعال على مواد غذائية بـ35 ألف دولار

في الوقت الذي يسعى فيه العالم للسيطرة على فيروس كورونا المستجد المتفشي بشدة، والذي تحول إلى جائحة عالمية، وفي الوقت الذي تستمر فيه النصائح والتوجيهات من الحكوما
كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

يوضح لكم عبد الرحمن محمد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات من خلال حديثه لـ"الوطن"، طريقة معرفة شبكة الواي فاي (Wi Fi) مخترقة أم لا
فيديو.. دار الإفتاء ترد على الشخص الذي أدعى أنه المهدي المنتظر

فيديو.. دار الإفتاء ترد على الشخص الذي أدعى أنه المهدي المنتظر

تعليق دار الإفتاء على المهدى المنتظر 