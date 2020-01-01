منظمة الصحة العالمية تواصل تحذير الشباب من كورونا: أنت لست منيعا

تواصل منظمة الصحة العالمية تحذير الشباب من خطر فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، إذ أشر مسؤولون في المنظمة إلى أن البيانات مستمرة في إظهار أن الشباب يصابون بـ كوفيد-19 ويدخلون إلى المستشفيات.

قالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، عالمة وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف اليوم الجمعة: "إن الشباب ليسوا منيعين"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتابعت كيركوف: "ما نعرفه من بيانات عبر عدد من الدول، بما في ذلك بيانات من الصين والولايات المتحدة وإيطاليا وإيران وكوريا واليابان ودول أخرى، هو أن هذا الفيروس يمكن أن يسبب مرضًا خفيفًا لدى الشباب، لكن لدينا تقارير أخرى وهناك بعض المطبوعات التي تصف العدوى بالشديدة لدى الأطفال والشباب".

وأشار الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن 20٪ من الوفيات في كوريا كانت بين الأشخاص دون سن الستين، وفي إيطاليا كان ما يصل إلى 15٪ من الأشخاص في العناية المركزة تحت سن الخمسين؛ وفي ألمانيا وبلدان أخرى، فإن ما يصل إلى 10٪ إلى 15٪ من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا مصابين بالمرض ويعانون من عدوى متوسطة إلى شديدة.

وأكدت عالمة وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية على أن "فيروس كوفيد-19 قادر على التسبب بالعدوى والأمراض الشديدة لدى الناس من جميع الأعمار".