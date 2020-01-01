وفاة ممثل أمريكي شهير بسبب فيروس كورونا

01:01 ص | الجمعة 27 مارس 2020
مارك بلوم

مارك بلوم

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

الرئاسة تعلن إنشاء صندوق إفريقي لمكافحة كورونا لدعم دول القارة

الرئاسة تعلن إنشاء صندوق إفريقي لمكافحة كورونا لدعم دول القارة

عاجل.. ترامب: أمريكا شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا

عاجل.. ترامب: أمريكا شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا

الرئاسة: القمة الإفريقية المصغرة لبحث تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا

الرئاسة: القمة الإفريقية المصغرة لبحث تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا

مصري في إيطاليا لـ"الوطن": مصابو كورونا ممنوعون من فتح باب شقتهم

مصري في إيطاليا لـ"الوطن": مصابو كورونا ممنوعون من فتح باب شقتهم

توفي الممثل الأمريكي مارك بلوم، بطل "كروكودايل دندي" والمسلسل التلفزيوني "أنت"، اليوم، عن عمر ناهز 69 عامًا، بسبب الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم.

وكشفت شركة المسرحيين "Playwrights Horizons"، ومقرها نيويورك، عن وفاة الممثل المولود في نيوجيرسي هذا الأسبوع، عبر رثاء على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كتبوا: "بالحب والقلوب الحزينة، تشيد Playwrights Horizons بمارك بلوم، وهو صديق عزيز منذ فترة طويلة وفنان بارع، توفي هذا الأسبوع، شكرًا لك مارك، على كل ما أحضرته إلى مسرحنا، وإلى المسارح والجماهير في جميع أنحاء العالم، سنفتقدك".

امتدت مسيرة بلوم المهنية ما يقرب من 40 عامًا، وفاز بجائزة "أوبي" عن أدائه في "جوس وآل"، كما أنه يملك في رصيده أكثر من 80 فيلما باسمه، بدءًا من megahit Crocodile Dundee الذي صدر عام 1986.

ومن أعماله المميزة أيضا فيلم عام 1986 "Crocodile Dundee"،"و Lovesick" و"Just Between Friends" و"Blind Date" و"The Presidio".

ومارك بلوم هو منتج أفلام، وممثل تلفزيوني، وممثل أفلام، وممثل مسرحي، من الولايات المتحدة الأمريكية، ولد في نيويورك، وتحديدا في نيوجيرسي، في 14 مايو 1950.

الأكثر قراءة

خافت على أهلها.. ممرضة تنتحر بعد إصابتها بفيروس كورونا

خافت على أهلها.. ممرضة تنتحر بعد إصابتها بفيروس كورونا

قررت ممرضة إيطالية الانتحار خوفا على أسرتها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إصابتها بالمرض القاتل، إذ فضلت قتل نفسها بدلا من الموت خوفا ورعبا على أهلها.
كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

يوضح لكم عبد الرحمن محمد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات من خلال حديثه لـ"الوطن"، طريقة معرفة شبكة الواي فاي (Wi Fi) مخترقة أم لا
فيديو.. دار الإفتاء ترد على الشخص الذي أدعى أنه المهدي المنتظر

فيديو.. دار الإفتاء ترد على الشخص الذي أدعى أنه المهدي المنتظر

تعليق دار الإفتاء على المهدى المنتظر 
اليوم في ظاهرة فلكية نادرة.. الكعبة المشرفة تشهد تعامد الزهرة عليها

اليوم في ظاهرة فلكية نادرة.. الكعبة المشرفة تشهد تعامد الزهرة عليها

ظاهرة فلكية نادرة الحدوث تشهدها سماء مكة المكرمة اليوم الخميس 26 مارس 2020، إذ سيتعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة في تمام الساعة الثالثة و16 دقيقة عصرا.
هل تنتقل عدوى كورونا من خلال المياه؟.. طبيب يوضح

هل تنتقل عدوى كورونا من خلال المياه؟.. طبيب يوضح

مع بدء انتشار أزمته حول أنحاء العالم، أصبح فيروس كورونا المستجد بمثابة الكابوس لشعوب الأرض، حيث لايزال يحصد الآلاف من أرواح الضحايا بمرور كل يوم.