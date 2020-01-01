وفاة ممثل أمريكي شهير بسبب فيروس كورونا

توفي الممثل الأمريكي مارك بلوم، بطل "كروكودايل دندي" والمسلسل التلفزيوني "أنت"، اليوم، عن عمر ناهز 69 عامًا، بسبب الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم.

وكشفت شركة المسرحيين "Playwrights Horizons"، ومقرها نيويورك، عن وفاة الممثل المولود في نيوجيرسي هذا الأسبوع، عبر رثاء على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كتبوا: "بالحب والقلوب الحزينة، تشيد Playwrights Horizons بمارك بلوم، وهو صديق عزيز منذ فترة طويلة وفنان بارع، توفي هذا الأسبوع، شكرًا لك مارك، على كل ما أحضرته إلى مسرحنا، وإلى المسارح والجماهير في جميع أنحاء العالم، سنفتقدك".

امتدت مسيرة بلوم المهنية ما يقرب من 40 عامًا، وفاز بجائزة "أوبي" عن أدائه في "جوس وآل"، كما أنه يملك في رصيده أكثر من 80 فيلما باسمه، بدءًا من megahit Crocodile Dundee الذي صدر عام 1986.

ومن أعماله المميزة أيضا فيلم عام 1986 "Crocodile Dundee"،"و Lovesick" و"Just Between Friends" و"Blind Date" و"The Presidio".

ومارك بلوم هو منتج أفلام، وممثل تلفزيوني، وممثل أفلام، وممثل مسرحي، من الولايات المتحدة الأمريكية، ولد في نيويورك، وتحديدا في نيوجيرسي، في 14 مايو 1950.