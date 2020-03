لجأ أب صيني إلى اختراع حضانة خاصة لمولوده الصغير، خوفا عليه من إصابته فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط الفوضى التي تعم العالم وتراكم الجثث وكثافة أعداد المصابين في المستشفيات.

وأعاد "كاو جونجي"، البالغ من العمر 30 عاما، والذي يعيش بمدينة شانغهاي، تصميم صندوق لحمل القطط وصنع منه حضّانة مغلقة تحتوي على جهاز لمراقبة جودة الهواء، ويعرض تركيز ثاني أكسيد الكربون بالداخل، لطفله الرضيع البالغ من العمر شهرين فقط.

The father of a 2-month-old infant in Shanghai, China has created a custom-built pod complete with an air purification system to keep his baby safe https://t.co/5wNTWhECOi pic.twitter.com/kh2wOoMqHu