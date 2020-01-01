"جدعنة صاحب عمارة".. يعفي السكان من نص الإيجار

08:45 ص | الجمعة 27 مارس 2020
لافتة «زيدان» فى مدخل العمارة

لافتة «زيدان» فى مدخل العمارة

كتب: مها طايع

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فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، بعد انتشار فيروس كورونا وتوقف أعمال البعض، قرر فتحى زيدان، صاحب عمارة فى شارع فيصل بمنطقة الطوابق، تخفيض إيجار الشقق السكنية إلى 50% لحين تجاوز تلك الأزمة التى أثرت على البعض.

العمارة تتكون من 13 طابقاً، وتضم 41 شقة، ومع ذلك لم يتردد «زيدان» فى إعفاء سكانها من نصف قيمة الإيجار: «البلد بتمر بظروف صعبة والناس قعدت من شغلها ونص اللى فى العمارة شغالين موظفين والنص التانى عمال باليومية ولازم الواحد يحس بالناس»، بمجرد إعلان الدولة عن حظر التجول، علق «زيدان» لافتة فى مدخل العمارة لإعلام السكان بدفع نصف الإيجار فقط عن شهر أبريل، لتخفيف الأعباء المادية عن كاهلهم: «فى وقت زى ده المليان بيصب على الفاضى والناس يدوب تقدر تاكل وتشرب مش حمل مصاريف إيجار كمان».

استقبل أحمد حسين، أحد سكان العمارة، هذا القرار، بفرحة شديدة وراحة بال، حيث كان منشغلاً بالبحث عن طريقة لتدبير التزاماته اليومية: «الحاج صاحب البيت ريحنا أنا وناس كتير من السكان وشال عننا كتير، وكل اللى فى العمارة اتبسطوا جداً وشكرناه على أخلاقه، هو راجل صعيدى ومن أهل كرم». يسكن «حسين» العمارة منذ سنوات طويلة، وخلال فترة سكنه لم يشهد إلا كل طيب من صاحب العمارة فهو دائماً ما يتعامل مع سكانه بكرم وأخلاق عالية: «مش جديدة عليه ولا أول مرة يعملها، كان دايماً يعفى الناس اللى مش معاها فلوس تدفع، كان بياخد نص الإيجار ويقولهم النص التانى حين ميسرة، وساعات يأجل الشهر كله للشهر اللى بعده».

لم يكتف صاحب العمارة بتخفيض الإيجار للسكان فقط، بل خفض أيضاً لأصحاب المحال التابعة للعمارة: «الحال واقف على الناس كلها».

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