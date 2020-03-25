دينا تنصح وهنادي مهنا تلجأ لـ"تيك توك".. فنانون في فترات العزل الصحي

بعد فرض حظر التجول بسبب فيروس كورونا، وتوقف العديد من الممارسات اليومية، التزم الأشخاص بالجلوس في منازلهم، بما فيهم الفنانين، أيضا الذين اختاروا أن يشاركوا لحظاتهم ونشاطاتهم المختلفة مع جمهورهم عبر حساباتهم، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنوع الفنانون في قضاء أوقات العزل الصحي في منازلهم كالتالي:

دينا تتعلم الطبخ في العزل الصحي

قررت الراقصة دينا، أن تمضي وقتها في المنزل في إعداد بعض الوجبات.

وظهرت دينا في فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي تعد الطعام، وحرصت على توضيح فوائد كل نوع من الخضروات لزيادة المناعة، التي تساعد على مواجهة كورونا وتنصح الناس بتناولها.

كندة علوش تشارك في تحدي الصور

شاركت الفنانة كندة علوش في تحدي البقاء في المنزل، من خلال مشاركة جمهورها بصورة قديمة لها من أيام طفولتها مع والده، معلقة:

"#تحدي_الملل بدتو هندوش.. مشان نسلي وقتنا ونحنا بالبيت وننشر صور من الطفولة صورة مع بابا غير مفهومة تمامًا بالنسبة الي لا من حيث الأزياء ولا الريأكشن الغريب، بتحدى رانيا يوسف وآسر ياسين وظافر عابدين ومحمد عبد الرحمن ينزلو صور".

ناهد السباعي

واختارت الفنانة ناهد السباعي، أن تمارس تمارين اليوجا، ونشرت صورة لها معلقة "اليوجا تعزز المناعة وتحافظ على اللياقة البدنية فى منزلك، أنا ألعبها مع حيواناتي الأليفة التي لا تنقل فيروس كورونا كما يروج البعض".

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها في الجيم كعادتها في السابق.

هنادي مهنا

وقررت الفنانة هنادي مهنا، استخدام موقع "تيك توك"، وهو منصة رائدة في مقاطع الفيديوهات القصيرة، حيث داعبت "هنادي"، متابعيها بمقطع فيديو صوتي للفنان محمد هنيدي، وأرفقت تعليقا على مقطع الفيديو قائلة: "كورونا خلتني اعمل تيك توك، ده أنا ههريكوا".

أحمد السعدني يلجأ لـ"تيك توك"

ونفس الشي فعله الفنان الفنان أحمد السعدني الذي انضم لتطبيق ‎ Tik Tok، بفيديو شهير للكاتبة صافيناز كاظم من أحد البرامج وهي تغادر ‏الاستوديو في حالة غضب قائلة: "إن شالله يا رب نكون في القمر.. إلغي رحلتي".‏

إدوارد يغني مع أولاده

وشارك الفنان إدوارد أبنائه الغناء، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "قعدة البيت تعمل أكتر من كده، بس مبسوط إني مع ولادي".

وتقول كلمات الأغنية: "وأنت قاعد في البيت مبسوط.. لا لا مش مبسوط.. زهقان.. طهقان.. طب ليه ولا أيه .. الكورونا الكورنا.. الكورونا عذبتنا.. الكورنا خنقتنا.. والكورونا قعدتنا".