دينا تنصح وهنادي مهنا تلجأ لـ"تيك توك".. فنانون في فترات العزل الصحي

11:22 م | الخميس 26 مارس 2020
الفنانون في العزل الصحي

الفنانون في العزل الصحي

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟.. خبراء يجيبون

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟.. خبراء يجيبون

يبقى لمدة 9 أيام.. دور الهواتف الذكية في نقل فيروس كورونا

يبقى لمدة 9 أيام.. دور الهواتف الذكية في نقل فيروس كورونا

فيديو.. هاني الناظر يحذر: الموبايل ينقل فيروس كورونا

فيديو.. هاني الناظر يحذر: الموبايل ينقل فيروس كورونا

وفاة 9 أطباء في الفلبين بسبب فيروس كورونا

وفاة 9 أطباء في الفلبين بسبب فيروس كورونا

بعد فرض حظر التجول بسبب فيروس كورونا، وتوقف العديد من الممارسات اليومية، التزم الأشخاص بالجلوس في منازلهم، بما فيهم الفنانين، أيضا الذين اختاروا أن يشاركوا لحظاتهم ونشاطاتهم المختلفة مع جمهورهم عبر حساباتهم، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنوع الفنانون في قضاء أوقات العزل الصحي في منازلهم كالتالي:

دينا تتعلم الطبخ في العزل الصحي

قررت الراقصة دينا، أن تمضي وقتها في المنزل في إعداد بعض الوجبات.

وظهرت دينا في فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي تعد  الطعام، وحرصت على توضيح فوائد كل نوع من الخضروات لزيادة المناعة، التي تساعد على مواجهة كورونا وتنصح الناس بتناولها.

كندة علوش تشارك في تحدي الصور

شاركت الفنانة كندة علوش في تحدي البقاء في المنزل، من خلال مشاركة جمهورها بصورة قديمة لها من أيام طفولتها مع والده، معلقة:

"#تحدي_الملل بدتو هندوش.. مشان نسلي وقتنا ونحنا بالبيت وننشر صور من الطفولة صورة مع بابا غير مفهومة تمامًا بالنسبة الي لا من حيث الأزياء ولا الريأكشن الغريب، بتحدى رانيا يوسف وآسر ياسين وظافر عابدين ومحمد عبد الرحمن ينزلو صور".

ناهد السباعي

واختارت الفنانة ناهد السباعي، أن تمارس تمارين اليوجا، ونشرت صورة لها معلقة "اليوجا تعزز المناعة وتحافظ على اللياقة البدنية فى منزلك، أنا ألعبها مع حيواناتي الأليفة التي لا تنقل فيروس كورونا كما يروج البعض".

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها في الجيم كعادتها في السابق.

هنادي مهنا

وقررت الفنانة هنادي مهنا، استخدام موقع "تيك توك"، وهو منصة رائدة في مقاطع الفيديوهات القصيرة، حيث داعبت "هنادي"، متابعيها بمقطع فيديو صوتي للفنان محمد هنيدي، وأرفقت تعليقا على مقطع الفيديو قائلة: "كورونا خلتني اعمل تيك توك، ده أنا ههريكوا".

أحمد السعدني يلجأ لـ"تيك توك"

ونفس الشي فعله الفنان الفنان أحمد السعدني الذي انضم لتطبيق ‎ Tik Tok، بفيديو شهير للكاتبة صافيناز كاظم من أحد البرامج وهي تغادر ‏الاستوديو في حالة غضب قائلة: "إن شالله يا رب نكون في القمر.. إلغي رحلتي".‏

إدوارد يغني مع أولاده

وشارك الفنان إدوارد أبنائه الغناء، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "قعدة البيت تعمل أكتر من كده، بس مبسوط إني مع ولادي".

وتقول كلمات الأغنية: "وأنت قاعد في البيت مبسوط.. لا لا مش مبسوط.. زهقان.. طهقان.. طب ليه ولا أيه .. الكورونا الكورنا.. الكورونا عذبتنا.. الكورنا خنقتنا.. والكورونا قعدتنا".

الأكثر قراءة

خافت على أهلها.. ممرضة تنتحر بعد إصابتها بفيروس كورونا

خافت على أهلها.. ممرضة تنتحر بعد إصابتها بفيروس كورونا

قررت ممرضة إيطالية الانتحار خوفا على أسرتها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إصابتها بالمرض القاتل، إذ فضلت قتل نفسها بدلا من الموت خوفا ورعبا على أهلها.
كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

يوضح لكم عبد الرحمن محمد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات من خلال حديثه لـ"الوطن"، طريقة معرفة شبكة الواي فاي (Wi Fi) مخترقة أم لا
فيديو.. دار الإفتاء ترد على الشخص الذي أدعى أنه المهدي المنتظر

فيديو.. دار الإفتاء ترد على الشخص الذي أدعى أنه المهدي المنتظر

تعليق دار الإفتاء على المهدى المنتظر 
اليوم في ظاهرة فلكية نادرة.. الكعبة المشرفة تشهد تعامد الزهرة عليها

اليوم في ظاهرة فلكية نادرة.. الكعبة المشرفة تشهد تعامد الزهرة عليها

ظاهرة فلكية نادرة الحدوث تشهدها سماء مكة المكرمة اليوم الخميس 26 مارس 2020، إذ سيتعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة في تمام الساعة الثالثة و16 دقيقة عصرا.
هل تنتقل عدوى كورونا من خلال المياه؟.. طبيب يوضح

هل تنتقل عدوى كورونا من خلال المياه؟.. طبيب يوضح

مع بدء انتشار أزمته حول أنحاء العالم، أصبح فيروس كورونا المستجد بمثابة الكابوس لشعوب الأرض، حيث لايزال يحصد الآلاف من أرواح الضحايا بمرور كل يوم.