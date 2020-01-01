تتجسس عليهم.. مايكروسوفت تحذر مستخدمي ويندوز من ثغرة أمنية خطيرة

06:45 ص | الأربعاء 25 مارس 2020
مايكروسوفت

مايكروسوفت

كتب: وكالات

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حذرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية مستخدميها من ثغرتين أمنيتين تسمح للهاكرز بالتسلل لبيانتهم الخاصة وسرقتها.

وأوضحت "مايكروسوفت" المالكة لنظام تشغيل "ويندوز"، أن تلك الثغرات الجديدة، تسمح للهاكرز والمتطفلين بالتحكم الكامل في أجهزة الكمبيوتر سواء المنزلية أو المحمولة، وفقا لـ"سبوتنيك" نقلا عن موقع "إنجادجيت" التقني.

وهذة الثغرات تظهر في مكتبة "ويندوز أدوبي مانجر"، والتي تسمح للتطبيقات بإدارة الخطوط المتاحة من أنظمة "أدوبي".

ويستغل المتسللون نقاط الضعف في تلك المكتبة والتي تجعل المستخدمين يفتحون مستندات محملة ببرمجيات خبيثة.

وأكدت الشركة أنها لا تزال تعمل على إصلاح الثغرات الأمنية، ومن المتوقع أن تصدر تصحيحا وتحديثا أمنيا لنظام ويندوز يوم 14 أبريل المقبل، يحتوي على حل نهائي لتلك الثغرة، ولكن خلال تلك الفترة يمكن أن يلجأ المستخدمون إلى عدد من الحلول البديلة، مثل تعطيل جزء من المعاينة في مستكشف ويندوز لمنع فتح تلك المستندات المفخخة.

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