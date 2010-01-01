مايكروسوفت تطلق تحديثا طارئا لإصلاح ثغرة خطيرة بـ"ويندوز 10"

12:47 ص | الإثنين 16 مارس 2020
ويندوز 10

ويندوز 10

كتب: مصطفى الصبري

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أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثًا طارئًا لنظام التشغيل "ويندوز 10"، بعد تسريب تفاصيل ثغرة كبيرة عبر الإنترنت وتعرض المستخدمين للخطر.

وتطالب مايكروسوفت المستخدمين بتحديث أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم على الفور، لمنع المتسللين من استغلال الخلل، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

يمكن أن يستخدم الهاكرز الخطأ المكتشف للاستيلاء على أنظمة الكمبيوتر بالكامل عن بُعد، وهذا من شأنه أن يسمح لهم بتشغيل تعليمات برمجية ضارة، مما قد يعيث فسادًا في أجهزة الضحية.

والأسوأ من ذلك، حذر خبراء الإنترنت في شركة Cisco من أن الهجمات باستخدام الخطأ يمكن أن تنتشر بسرعة، وأكدوا أن "استغلال هذه الثغرة الأمنية يفتح الأنظمة أمام هجوم واسع الانتشار، مما يعني أنه سيكون من السهل الانتقال من ضحية إلى أخرى".

وأطلقت مايكروسوفت تحديثا من أجل إصلاح الخلل، بعد تسريب تفاصيله عبر الإنترنت، وليس من الواضح كيف تم تسريب تفاصيل الثغرة عبر الإنترنت.

كيفية تحديث ويندوز 10

تحديث جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 10 سهل للغاية، ما عليك سوى الضغط على زر البدء، ثم الانتقال إلى الإعدادات بعد ذلك، اختر "التحديث والأمان"، ومنها اضغط على "تحديث ويندوز".

ومن المحتمل أن يتضمن التحديث إعادة تشغيل النظام بأكمله، ويجدر التأكد من عمل نسخة احتياطية من ملفاتك قبل أي تحديث.

وبغض النظر عن هذا الإصلاح الأخير، يجب عليك تحديث برامج ويندوز 10 بشكل دوري ودائم، لأن تحديث جهاز الكمبيوتر بانتظام يحمي من الهجمات الإلكترونية، وإذا لم تواظب على ذلك، فأنت تعرض نفسك لخطر متزايد من الاختراق.

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