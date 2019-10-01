تحذير.. مايكروسوفت تكشف أن الملايين من كلمات المرور غير آمنة

10:58 ص | الإثنين 09 ديسمبر 2019
مايكروسوفت

مايكروسوفت

كتب: أ ش أ

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كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية، اليوم، أن هناك أكثر من 44 مليون كلمة مرور غير آمنة بمختلف خدماتها، نظرا لاستعمال هذه الكلمات عدة مرات من قبل المستخدمين.

وقالت مايكروسوفت، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إنه تم اكتشاف ذلك من خلال مقارنة أكثر من 3 مليارات من بيانات تسجيل الدخول مع خدمات الشركات الأخرى، التي تم نشرها على الإنترنت من خلال هجمات القرصنة الإلكترونية أو تسريب البيانات.

وأوضحت أن عملية الفحص اقتصرت على كلمات المرور التي تم استعمالها عدة مرات في الفترة من يناير حتى مارس 2019، وقامت الشركة بمقارنة كلمات مرور المستخدمين مع بيانات تسجيل الدخول التي تم تسريبها على الإنترنت، ونشرت هذه النتائج في تقرير الأمان الخاص بها.

وأضافت مايكروسوفت، أنها أجبرت المستخدمين على تغيير كلمات المرور، من خلال إظهار مربع حوار يطلب من المستخدم تغيير كلمة المرور عند محاولة تسجيل الدخول في خدمات مايكروسوفت، مثل خدمة الألعاب "إكس بوك" والبرامج المكتبية أوفيس والبريد الإلكتروني "أوتلوك".

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