سائق ميكروباص يرش "كحول" على أيدي الركاب: أخسر آه.. أموت لأ

03:05 ص | الثلاثاء 24 مارس 2020
«جمال» سائق ميكروباص

«جمال» سائق ميكروباص

كتب: أنس سعد

أخبار متعلقة

فرج عامر: التموين ضربت مافيا الكحول في مقتل لمواجهة كورونا

فرج عامر: التموين ضربت مافيا الكحول في مقتل لمواجهة كورونا

أزهري: الكحول الإيثيلي لا ينقض الوضوء

أزهري: الكحول الإيثيلي لا ينقض الوضوء

"رحيم": تخفيض سعر الفائدة بالبنك ووقف تصدير الكحول يطمئن المواطن

"رحيم": تخفيض سعر الفائدة بالبنك ووقف تصدير الكحول يطمئن المواطن

بعد شحه من الأسواق.. صيدلية توزع الكحول مجانا: لا للاستغلال

بعد شحه من الأسواق.. صيدلية توزع الكحول مجانا: لا للاستغلال

هوس الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، جعل جمال حنفى، سائق ميكروباص، يحرص يومياً على تطهير سيارته بالديتول والماء بالكلور والليمون، كما يقوم برش أيدى كل الركاب بالكحول الذى يشتريه بكميات كبيرة لحماية نفسه من العدوى وللعودة سالماً إلى أسرته.

«باغسل الكراسى والدواسة وأوكر الأبواب بديتول ومية بليمون وكلور، كل يوم تعقيم عشان ماتبقاش العربية مصدر للعدوى وأنا باتعامل مع ركاب كتير، ده مخسرنى فلوس كتير، لكن صحتى أهم»، قالها «جمال»، مؤكداً أنه ينطلق فى السابعة من صباح كل يوم، وبعد أن ينتهى من مهمة تطهير سيارته يبدأ فى استقبال الركاب واضعاً فى أيدى كل منهم رشة كحول: «ماحدش من الركاب بيعترض بالعكس بيفرحوا عشان هما نفسهم بيبقوا قلقانين من التعامل فى المواصلات العامة».

يعمل «جمال» على خط «السلام - شبين الكوم»، أى ينتقل يومياً بين محافظتى القاهرة والمنوفية، وهو ما جعله حريصاً على عملية التعقيم اليومية منذ انتشار فيروس كورونا فى مصر: «سواقين كتير من اللى شغالين بين المحافظات بيعملوا كده، إحنا نضمن منين أن مايركبش معانا واحد مصاب بالفيروس وهو مايعرفش، الاحتياط واجب عشانا وعشان الركاب اللى منهم ستات وأطفال»، معتبراً أن ما يفعله رسالة لكل المواطنين المتعاملين معه بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة قبل الخروج من البيت: «عايزين نقول لهم ماتخرجوش خالص، اللى يقدر مايخرجش يقعد فى البيت، واللى مضطر زى حالاتنا عشان أكل عيشنا ينزل بس ياخد باله أثناء الاختلاط بالناس». وأشار «جمال» إلى أنه يتفاءل خيراً: «بإذن الله الفترة دى هتعدى على خير».

الأكثر قراءة

تجارب جديدة تحسم.. هل ينتهي كورونا في الصيف أم لا؟

تجارب جديدة تحسم.. هل ينتهي كورونا في الصيف أم لا؟

يسعى مجموعة من الباحثين إلى إجراء تجارب واختبارات جديدة لحسم مسألة انتهاء تواجد الفيروس التاجي المستجد كورونا في الصيف من عدمه، وذلك من خلال دراسة القشور الفارغ
فيديو.. انهيار مؤذن أثناء رفع الأذان مع جملة "صلوا في بيوتكم"

فيديو.. انهيار مؤذن أثناء رفع الأذان مع جملة "صلوا في بيوتكم"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر انهيار المؤذن، خلال رفع الأذان، بالصيغة الجديدة التي تحتوي على نص "صلوا في بيوتكم".
إصابة دون أعراض.. كيف يتعامل مريض فيروس كورونا في هذه الحالة؟

إصابة دون أعراض.. كيف يتعامل مريض فيروس كورونا في هذه الحالة؟

يجب على جميع العائدين من دول ظهر بها المرض أو القادمين من العمرة التزام العزل المنزلي لمدة 14 يوما
كيف نجحت بلدة إيطالية صغيرة في القضاء على كورونا؟

كيف نجحت بلدة إيطالية صغيرة في القضاء على كورونا؟

نجحت بلدة إيطالية صغيرة في خفض الإصابات بالفيروس التاجي المستجد كورونا بشكل كبير، إذ وصلت إلى صفر حالات طوال الأسبوع الماضي، بعد تنفيذ مخطط تكتيكي للحد من
طبيب أردني يفجر مفاجأة: شرب الماء الدافئ يقتل كورونا

طبيب أردني يفجر مفاجأة: شرب الماء الدافئ يقتل كورونا

نصح الخبراء بجميع أنحاء العالم بتناول الأطعمة والفيتامينات التي ترفع المناعة من أجل الوقاية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ أنه لا يوجد علاج أو لقاح حتى آل