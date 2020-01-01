سائق ميكروباص يرش "كحول" على أيدي الركاب: أخسر آه.. أموت لأ

هوس الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، جعل جمال حنفى، سائق ميكروباص، يحرص يومياً على تطهير سيارته بالديتول والماء بالكلور والليمون، كما يقوم برش أيدى كل الركاب بالكحول الذى يشتريه بكميات كبيرة لحماية نفسه من العدوى وللعودة سالماً إلى أسرته.

«باغسل الكراسى والدواسة وأوكر الأبواب بديتول ومية بليمون وكلور، كل يوم تعقيم عشان ماتبقاش العربية مصدر للعدوى وأنا باتعامل مع ركاب كتير، ده مخسرنى فلوس كتير، لكن صحتى أهم»، قالها «جمال»، مؤكداً أنه ينطلق فى السابعة من صباح كل يوم، وبعد أن ينتهى من مهمة تطهير سيارته يبدأ فى استقبال الركاب واضعاً فى أيدى كل منهم رشة كحول: «ماحدش من الركاب بيعترض بالعكس بيفرحوا عشان هما نفسهم بيبقوا قلقانين من التعامل فى المواصلات العامة».

يعمل «جمال» على خط «السلام - شبين الكوم»، أى ينتقل يومياً بين محافظتى القاهرة والمنوفية، وهو ما جعله حريصاً على عملية التعقيم اليومية منذ انتشار فيروس كورونا فى مصر: «سواقين كتير من اللى شغالين بين المحافظات بيعملوا كده، إحنا نضمن منين أن مايركبش معانا واحد مصاب بالفيروس وهو مايعرفش، الاحتياط واجب عشانا وعشان الركاب اللى منهم ستات وأطفال»، معتبراً أن ما يفعله رسالة لكل المواطنين المتعاملين معه بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة قبل الخروج من البيت: «عايزين نقول لهم ماتخرجوش خالص، اللى يقدر مايخرجش يقعد فى البيت، واللى مضطر زى حالاتنا عشان أكل عيشنا ينزل بس ياخد باله أثناء الاختلاط بالناس». وأشار «جمال» إلى أنه يتفاءل خيراً: «بإذن الله الفترة دى هتعدى على خير».