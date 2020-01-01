اليوم.. قطار الصين ينطلق لمساعدة أوروبا في مواجهة كورونا

07:53 ص | الأحد 22 مارس 2020
القطار الصيني

القطار الصيني

كتب: وكالات

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انطلق اليوم الأحد، قطارًا صينيًا من محطة ييوو شرقي الصين، متوجهًا نحو العاصمة الإسبانية مدريد، بغرض تقديم يد المساعدة لدول أوروبا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

الصين بعد أن كانت مصدر تفشي الفيروس القاتل في العالم كله، بدأت في دخول منطقة الأمان بعدما تراجعت أرقام المصابين والوفيات داخل حدودها، لتبدأ في مساعدة الدول الأوروبية التي تفشى بها الوباء وعلى رأسها إسبانيا وإيطاليا.

وغادر القطار محملًا  بـ110 آلاف كمامة طبية، ومئات البدلات الواقية، والمستلزمات الطبية الأخرى، لمكافحة انتشار الفيروس، وفقًا لـ"سكاي نيوز"، نقلًا عن صحيفة "الشعب" الصينية.

ومن المقرر أن تمتد رحلة قطار الصين لمساعدة أوروبا، نحو الأسبوعين حتى الوصول للعاصمة الإسبانية مدريد.

وكانت الصين أعلنت في الساعات الأولى من صباح الأحد، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل 6 وفيات.

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