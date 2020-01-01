بعد 5 أيام من إصابتهما بكورونا.. توم هانكس وزوجته يغادران المستشفى

غادر توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون المستشفى في أستراليا بعد 5 أيام من الإعلان عن إصابتهما بفيروس كورونا.

وتم احتجاز الزوجين في مستشفى جامعة جولد كوست، كوينزلاند، بعد تشخيصهما من قبل مسؤولي الصحة هناك بالإصابة بفيروس كورونا، وغادراها اليوم إلى منزل استأجراه ليقضيا فترة الحجر الصحي فيه، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

توم هانكس وزوجته يقضيان الحجر الصحي في منزل استأجره في أستراليا

وأعلن الممثل توم هانكس، البالغ من العمر 63 عامًا، وزوجته، نتائج الاختبار الإيجابية لفيروس كورونا على إنستجرام يوم الأربعاء الماضي، وحث الجمهور على "الاهتمام".

وأصيب هانكس وزوجته بكورونا أثناء التحضير لفيلم Elvis Presley، من إخراج الأسترالي باز لوهارمان الذي يتم عزله وعائلته أيضًا بعد أن التقى بهانكس قبل يوم واحد فقط من اختباره الإيجابي لفيروس كورونا، وتم إيقاف التصوير.

وكشف هانكس أنه وزوجته عانا من أعراض، بما في ذلك نزلات البرد وآلام الجسم وقشعريرة، قبل أن يقررا إجراء الاختبار، وقبل تشخيصهما، قام الزوجان بزيارة نقاط أسترالية ساخنة مزدحمة بما في ذلك شاطئ بوندي ودار الأوبرا في سيدني، مما أثار مخاوف من إصابة الآخرين.

وقال رئيس الوزراء في ولاية كوينزلاند: "الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بتوم هانكس وريتا ويلسون سيحتاجون الآن إلى عزل أنفسهم في الحجر الصحي".

وكان هانكس أعلن عن إصابته وزوجته بكورونا عبر فيديو قال فيه "مرحبًا، أنا وريتا هنا في أستراليا، شعرنا بالتعب قليلاً، مثلما يكون لدينا نزلات برد، وبعض آلام الجسم، وكان لدى ريتا بعض القشعريرة التي تأتي وتذهب، وحمى طفيفة جدا، ومن أجل السير على بخطى سليمة واحترازيا، كما هو مطلوب في العالم الآن، تم اختبارنا لفيروس كورونا، وتبين لنا أنه إيجابي".