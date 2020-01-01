بعد إصابته بكورونا.. مضاعفات صحية تلاحق توم هانكس بسبب السكري

02:35 ص | الإثنين 16 مارس 2020
توم هانكس

توم هانكس

كتب: وكالات

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أصبح الممثل والمخرج الأمريكي توم هانكس، معرضا للإصابة بمضاعفات صحية خطرة، خلال علاجه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب معاناته من مرض ​السكري​ "النمط الثاني"، بحسب موقع "الإمارات اليوم".

وقد تتأزم صحة "هانكس"، وفقا لما تعلنه لوائح الاتحاد الدولي للسكري، التي تفيد بأن مرضى السكري هم من بين الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات "كوفيد - 19"؛ لأن التقلبات في مستويات الجلوكوز في الدم ومضاعفات مرض السكري المحتملة يمكن أن تصعّب عملية علاج العدوى الفيروسية.

وأشار المركز الأمريكي، في تصريحاته للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الأشخاص المصابين بالسكري معرضون لضعف الخطر مقارنة بالأشخاص العاديين، إذا التقطوا عدوى فيروس كورونا.

كان الممثل توم هانكس أعلن إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا، في أثناء وجودهما في أستراليا، عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، قائلا: "شعرنا بالتعب قليلا، وكان لدينا نزلات برد، وبعض آلام بالجسد. وكان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعد الكشف تأكد إصابتنا بفيروس كورونا"، موجها رسالة لجمهوره بعدها: "اعتنوا بأنفسكم".

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