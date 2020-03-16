فيديو.. الممثل العالمي إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس كورونا

09:05 م | الإثنين 16 مارس 2020
إدريس إلبا

إدريس إلبا

كتب: مصطفى الصبري

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أعلن الممثل الإنجليزي العالمي إدريس إلبا، قبل قليل، أنه أجرى اختبارا ليحدد إصابته بالفيروس التاجي المستجد الذي يجتاح العالم كورونا، وجاءت النتائج إيجابية.

ونشر إدريس إلبا، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطع فيديو تحدث فيه عن إصابته، وكتب: "هذا الصباح أظهرت النتائج أني مصاب بكوفيد-19"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

إدريس إلبا: "ابق في المنزل وكن عمليًا"

وأضاف إلبا خلال تغريدته على تويتر: "أشعر أنني بخير، ليس لدي أي أعراض حتى الآن، ولكن تم عزلي منذ أن اكتشفت تعرضي للفيروس".

ووجه إدريس نصيحة للجميع خلال تغريدته أيضا، إذ كتب: "ابق في المنزل وكن عمليًا"، واختتم قائلا سأبقيكم على اطلاع بما أفعله، لا داعي للذعر"، كما أشار إلى أن زوجته سابرينا، التي ظهرت معه في الفيديو، لم تجر الاختبار بعد.

إدريسا أكونا إلبا، الشهير باسم إدريس إلبا، هو ممثل ومنتج وموسيقار ومنسق أغاني بريطاني، دخل عالم الفن في أوائل تسعينات القرن الماضي، وبرز منذ عام 2010 بعد أدائه الدور الرئيسي في مسلسل Luther البريطاني، والذي كان سببا بفوزه بجائزة "جولدن جلوب".

وبذلك ينضم نجم المملكة المتحدة إلى قائمة الممثلين الذين أثبتت نتائجهم بالفيروس إيجابية مؤخرًا، حيث سبقه توم هانكس وريتا ويلسون وأولجا كوريلينكو.

وكان توم هانكس قد أعلن أيضا إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا، في أثناء وجودهما في أستراليا، وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، قائلا: "شعرنا بالتعب قليلاً، وكان لدينا نزلات برد، وبعض آلام بالجسد. وكان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعد الكشف تأكد إصابتنا بفيروس كورونا"، موجها رسالة لجمهوره بعدها: "اعتنوا بأنفسكم".

ونشر الممثل توم هانكس، رسالة طمئن فيها جمهوره بعدها، عبر موقع موقع فيس بوك، في أثناء عزله مع زوجته ريتا ويلسون في أستراليا، لإصابتهما بفيروس كورونا.

وقال هانكس: "مرحبا يا رفاق.. أريد أنا وريتا ويلسون أن نشكر جميع الذين حرصوا على الاهتمام بنا، ونحن الآن في عزلة حتى لا ننشر المرض إلى أي شخص آخر.. هناك أشياء يمكننا جميعًا القيام بها للتغلب على كورونا، وهي اتباع نصيحة الخبراء والعناية بأنفسنا وببعضنا البعض".

 

 

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