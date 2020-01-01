آخرهم توم هانكس.. فيروس كورونا يضرب المشاهير

كانت نقطة انطلاقه من المدينة الصينية "ووهان" قبل أن يخرج ليزور أغلب دول العالم، غير مفرق بين دولة وأخرى، أو قارة وغيرها، وحتى لم يتق المشاهير شره.

فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب حتى الآن ما يقرب من 123 ألف إنسان حول العالم، وقتل أكثر من 4500 شخصًا حتى الآن، واصل توغله حتى وصل لعدد من المشاهير، نستعرض لكم أبرزهم في التقرير التالي:

توم هانكس وزوجته

أعلن الفنان العالمي توم هانكس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إصابته وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده في أستراليا.

وكتب هانكس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا وريتا هنا في أستراليا شعرنا بالتعب قليلاً، كأن لدينا نزلات برد، وبعض آلام الجسم، كان لدى ريتا بعض القشعريرة التي جاءت وذهبت و حمى طفيفة جدا واتخذنا الاجراءات الصحيحة، كما هو مطلوب في العالم الآن ، وقمنا بعمل اختبار لفيروس كورونا، ووجدنا أنه إيجابي".

وأضاف: "حسنآ الآن. ما العمل التالي؟ لدى المسؤولين الطبيين بروتوكولات يجب اتباعها نحن سيتم اختبارنا ومراقبتنا وعزلنا طالما تتطلب الصحة والسلامة العامة"، واعدًا جمهوره ومتابعيه باطلاعهم على التحديثات أولا بأول.

مدافع يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي عن إصابة لاعبه دانيلي روجاني بوباء كورونا الجديد، مساء يوم أمس الأربعاء.

وجاء بيان النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي على النحو التالي: "أثبتت نتائج اختبار لاعب كرة القدم دانيلي روجاني أنه إيجابي بالنسبة لفيروس كورونا، ولا تظهر أعراضه حاليًا".

وتابع البيان: "يقوم نادي يوفنتوس لكرة القدم حاليًا بتفعيل جميع إجراءات العزل التي يقتضيها القانون، بما في ذلك أولئك الذين تواصلوا مع اللاعب".

وزيرة الصحة البريطانية

أعلنت وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأربعاء.

وأضافت درويس، في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه بمجرد إبلاغها بنتيجة التحاليل اتخذت جميع الاحتياطات الموصى بها، وعزلت نفسها في المنزل.

مدافع هانوفر

فيما أعلن نادي هانوفر الألماني يوم أمس الأربعاء أيضًا، عن إصابة مدافع فريق كرة القدم تيمو هوبرز، بفيروس كورونا المستجد.

وكشف النادي الألماني أن "هوبرز" أصيب بالعدوى يوم السبت الماضي، مشددة أنه لم يختلط بزملائه في الفريق منذ شعوره بالأعراض.

وأكد نادي هانوفر أنه رغم عدم وجود اختلاط بين تيمو هوبرز وزملائه، إلا أن النادي قام باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من سلامة باقي اللاعبين والطاقم الفني.

مالك نادي أولمبياكوس

كما أعلن رجل الأعمال اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس رئيس نادي أوليمبياكوس اليوناني ومالك نادي نوتنجهام فوريست الإنجليزي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء إعلان ماريناكيس إصابته عبر حسابه على موقع فيس بوك في منشور قال فيه: "تأكدت إصابتي بالفيروس، سأجبر على الانعزال في الوقت الحالي، أتبع تعليمات الأطباء وأتمنى الشفاء العاجل".