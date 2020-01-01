يريده لأمريكا فقط.. ترامب يعرض مبالغ هائلة ليحصل على لقاح كورونا حصريا

أفادت وسائل إعلام ألمانية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضت على شركة طبية ألمانية "مبالغ كبيرة من المال" للحصول الحصري على لقاح يعملون عليه لفيروس كورونا.

وقالت صحيفة "داي فيلت" الألمانية، مستشهدة بالدوائر الحكومية الألمانية، إن الحكومة الألمانية تحاول محاربة ما تعتبره محاولة استحواذ قوية من قبل الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

صحيفة ألمانية: ترامب على استعداد لفعل أي شيء لتأمين لقاح كورونا لأمريكا فقط

وأكدت "دي فيلت" أن الرئيس الأمريكي عرض على شركة "CureVac" للأدوية الحيوية، ومقرها مدينة "توبنجن" الألمانية، "مبالغ كبيرة من المال" للوصول الحصري إلى لقاح يعملون عليه لمحاربة "كوفيد-19".

ووفقًا لمصدر مجهول، نقلاً عن الصحيفة الألمانية، ترامب على استعداد أن يفعل أي شيء لتأمين لقاح ضد الفيروس التاجي المستجد كورونا، "لكن للولايات المتحدة فقط".

وبحسب ما ورد، كانت الحكومة الألمانية تقدم حوافزها المالية الخاصة للشركة الألمانية ليبقى اللقاح في البلاد، وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن سيطرة إدارة ترامب على شركة "CureVac" خارج الحسبان، مؤكدا أن شركة CureVac ستطور اللقاح للعالم كله، وليس لدولة فردية".

وأشارت "الجارديان" إلى قول متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية إن "الحكومة الفدرالية مهتمة للغاية باللقاحات والعوامل المضادة للفيروسات ضد فيروس كورونا الجديد الذي يتم تطويره في ألمانيا وأوروبا، وفي هذا الصدد، الحكومة في تبادلات مكثفة مع شركة CureVac".

شركة الأدوية المذكورة يقع مقرها في مدينة "توبينجن" في جنوب غرب ألمانيا، ولدى CureVac أيضًا مواقع في فرانكفورت وبوسطن في الولايات المتحدة، وترتبط بوزارة الصحة الألمانية، وهي تعمل بشكل وثيق مع معهد "بول إرليخ"، وهو مؤسسة بحثية وهيئة تنظيمية طبية تابعة لوزارة الصحة الألمانية.

في 11 مارس، أصدرت CureVac بيانًا بأن الرئيس التنفيذي لها، المواطن الأمريكي دانييل مينيشيلا، غادر الشركة بشكل غير متوقع وسيتم استبداله بمؤسس الشركة، إنجمار هوير.

وفي بداية الشهر، تمت دعوة مينيشيلا إلى البيت الأبيض في واشنطن لمناقشة استراتيجية التطوير السريع وإنتاج لقاح فيروس كورونا مع ترامب، ونائبه مايك بنس، وأعضاء فرقة عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا.