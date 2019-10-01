تتواجد في أعماق الجليد.. علماء يعثرون على مخلوقات غريبة في أنتاركتيكا

نجح مجموعة من العلماء، في العثور على مخلوقات غريبة بعمق 740 مترا تحت الجليد في قارة "إنتاركتيكا"، بحسب "سبوتنيك" الروسي نقلا عن صحيفة "إكسبريس".

وقام فريق من جامعة نورثرين ألينويز بدراسة جرف "روس" الجليدي والذي يعد أكبر صفيحة جليدية عائمة في العالم، بالاستعانة بتقنية الحفر بالماء الساخن، ليتم اكتشاف ما وصفوه بـ"بيئة متغيرة للغاية في الأسفل، حيث يتغير الجزء السفلي باستمرار، وبالتالي فإن الأشياء التي رأيناها كلها كائنات متحركة، مخلوقات تسبح وبعضها تزحف".

وذكر العلماء، أنه من الواضح أن الكائنات حصلت على ما يكفي من التغذية، حتى تتمكن من الازدهار، كما أوضحوا، أن بعض المخلوقات الصغيرة الشبيهة بالقشريات، تسمى مفصليات الأرجل، التي شاهدوها تسبح بسرعة كبيرة وكانت نشطة للغاية.

وأكد الباحثون، على أن عينات قلب الجليد التي تم جمعها ستسمح لهم أيضا بإلقاء نظرة على تاريخ الأرض، حيث تحتوي القارة الجليدية على أقصى نقطة جنوبية من القطب الجنوبي، وتصل درجات الحرارة إلى أقل من سالب 90 درجة مئوية.

وجدير بالذكر، أن أكثر من 1000 عالم يحاولون معرفة المزيد عن تغير المناخ هناك، من خلال أخذ عينات قلب الثلج في أعماق الجليد، وفحص النباتات والحفريات الحيوانية في جميع أنحاء القارة القطبية الجنوبية.