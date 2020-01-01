"محاربة البلاء بالغناء".. إيطاليا تتبع أسلوبا جديدا في مواجهة كورونا

04:37 ص | الأحد 15 مارس 2020
إيطاليا تواجه كورونا بالغناء

إيطاليا تواجه كورونا بالغناء

كتب: رحاب عبدالراضي

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بينما ينهش الفيروس القاتل أجساد الكثيرين حول العالم ويصيبهم بالحزن، كان الإيطاليون يضربون مثالا رائعا في مواجهة كورونا.

وبعد أن فرضت السلطات حجرا صحيا على البلاد بأكملها، تغلب الإيطاليون على الأجواء من خلال "الحفلات" التي أحيوها من شرفات منازلهم بشكل جماعي.

إيطاليا تواجه فيروس كورونا بالغناء

كورونا أرغم الناس على ملازمة منازلهم، ولكنه لم يخرس أصواتهم، إذ وثقت مقاطع فيديو وصلات من الغناء والعزف الجماعي التي قام بها الإيطاليون من شرفاتهم، ورددوا النشيد الوطني بكل فخر، ما دفع الكثير منهم إلى البكاء، وهو ما وثقته الكاميرات، ونسق الناس وصلات الغناء الجماعي عبر تطبيق واتساب، واستعملوا مكبرات الصوت والآلات الموسيقية لإضفاء طابع "الحفلات" عليها.

وتكرر مشهد الغناء من الشرفات في أغلب المدن الإيطالية، كما نالت هذه الفيديوهات إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بسبب الإيجابية التي عكستها والقدرة على مواجهة الأزمات.

وتعد إيطاليا ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا بعد الصين، بتخطي حالات الوفاة الـ1200.

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