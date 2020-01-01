دراسة: المتعافون من فيروس كورونا لن يعودوا إلى كامل صحتهم

12:45 م | السبت 14 مارس 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: وكالات

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بعد دراسة أجريت على مجموعة من 12 مريضا تم إعلان شفائهم من فيروس كورونا الجديد، استنتجت إدارة مستشفى هونج كونج، أن المرضى الذين يتعافون من نوع جديد من الفيروسات التاجية، قد يعانون من ضعف وظائف الرئة واختناق عند المشي السريع.

وقال لـ "مارغريت أوين زينغ"، رئيس مركز الأمراض المعدية في مستشفى الأميرة، إنه لم يعد بإمكان اثنين أو ثلاثة من الذين شفيوا من فيروس كورونا، القيام بما كان يفعلونه من قبل، حسبما صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وقال الطبيب، إنهم يختنقون عند المشي بسرعة، مشيرا إلى أن بعض المرضى قد يعانون من انخفاض في وظائف الرئة بنسبة 20-30% (بعد الشفاء).

ومن المقرر أن يخضع هؤلاء المرضى لمزيد من الفحص لتحديد مدى ضعف وظائفهم الرئوية، كما سيتلقون للعلاج الطبيعي لتقوية رئتيهم، بعدما كشف تحليل نتائج التصوير المقطعي المحوسب لرئتي تسعة مرضى يخضعون للعلاج في مستشفى الأميرة مارغريت عن بعض التغيرات للأعضاء الداخلية، مما يشير إلى تلفها.

وينتظر "أوين زينغ" أن يعرف ما هو التأثير طويل المدى على الرئتين التي يمكن أن يحدثها المرض، ناصحا المرضى الذين شفيوا بأداء تمارين لتحفيز الجهاز القلبي الوعائي، مثل السباحة لمساعدة الرئتين على التعافي.

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