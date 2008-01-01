ليتفرغ للأعمال الخيرية.. بيل جيتس يتنحى عن إدارة شركة مايكروسوفت

تنحي بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" العالمية، عن مناصبه في شركاته التجارية، وذلك من أجل التفرغ للأنشطة الخيرية وقضاء مزيد من الوقت بها.

ويقول الملياردير الأمريكي بيل جيتس إنه يريد التركيز على الصحة العالمية والتنمية والتعليم ومعالجة تغير المناخ، بحسب ما ذكرت "BBC".

بيل جيتس: أتطلع إلى المرحلة التالية كفرصة للحفاظ على صداقات وشراكات تعنيني كثيرًا

وقرر بيل جيتس، الذي يعتبر واحدا من أغنى الرجال في العالم، والبالغ من العمر 65 سنة، ترك منصبه في مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، وأيضا عضوية مجلس إدارة شركة الملياردير الأمريكي وارن بافيت القابضة الضخمة "بيركشاير هاثاواي".

جدير بالذكر أن جيتس ترك منصبه الذي يتطلب إشراف يومي في إدارة مايكروسوفت منذ عام 2008.

وأكد جيتس، وهو يعلن خطوته الأخيرة، أن الشركة "ستكون دائما جزءا هاما من عمل حياتي"، مضيفا أنه سيواصل مشاركته في قيادتها.

لكنه شدد أيضا: "إنني أتطلع إلى المرحلة التالية كفرصة للحفاظ على الصداقات والشراكات التي تعنيني كثيرًا، والاستمرار في المساهمة في شركتين أنا فخور للغاية بهما، وأعطي الأولوية بشكل فعال لالتزامي بمعالجة بعض أصعب التحديات في العالم".

وحقق جيتس، الذي أدرجته فوربس في المرتبة الثانية كأغنى رجل في العالم، ثروته من خلال تطوير برمجيات الكمبيوتر.

وعندما كان شابًا، ترك الدراسة الجامعية وانتقل إلى ألبوكيركي، في نيو مكسيكو، حيث أنشأ مايكروسوفت مع صديق طفولته، بول ألين، الذي توفي في عام 2018.

وجاء نجاحهما الكبير بداية من عام 1980، عندما وقعت مايكروسوفت اتفاقية مع شركة IBM لبناء نظام التشغيل الذي أصبح يعرف باسم "MS-DOS"، وبعدها أعلنت شركة مايكروسوفت عام 1986، أنه أصبح بيل جيتس، البالغ من العمر 31 عامًا وقتها، أصغر ملياردير عصامي.