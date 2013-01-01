في الظلام وراء نبتون.. اكتشاف 139 كوكبا جديدا على حافة النظام الشمسي

دهشة وتعجب أصابا مجموعة من علماء الفلك بعدما اكتشفوا وجود أكثر من 100 كوكب صغير جديد على حافة مجموعتنا الشمسي، مستخدمين تلسكوب "بلانكو" الموجود في تشيلي.

وجاء اكتشاف الخبراء بناء على بيانات تم جمعها خلال مسح للطاقة المظلمة، حددوا من خلالها 316 كوكبا صغيرا بنجاح، بالإضافة إلى 139 كوكب آخر جديد وغير معروف عنهم شيء حتى الآن.

البيانات تم جمعها بين عامي 2013 و2019

تم إجراء الاكتشافات باستخدام تقنيات جديدة لتحليل البيانات القديمة، وتم إجراء مسح الطاقة المظلمة بالفعل بين أغسطس 2013 ويناير 2019، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

كان الهدف الرئيسي للعلماء رسم خريطة للطاقة المظلمة في السماء الجنوبية، لكنها قدمت المزيد من البيانات التي أدركها العلماء في البداية.

يُعتقد أن تمدد الكون يتأثر بالطاقة المظلمة، لذا يهدف المسح إلى البحث عن أشياء مثل عناقيد المجرات والمستعرات الأعظمية (هو حدث فلكي يحدث خلال المراحل التطورية الأخيرة لحياة نجم ما) لمحاولة حساب سرعة حدوث التوسع.

ومع ذلك، أثبت عمق المسح ودقته أنه مفيد في الكشف عن الكواكب الصغيرة، ويشمل مصطلح الكواكب الصغيرة أشياء مثل الكويكبات والكواكب القزمة.

ويدعي العلماء من جامعة بنسلفانيا الأمريكية أن هناك الكثير من هذه الكواكب بعد نبتون، الذي هو أبعد كوكب من الشمس، ولم يتم رصدها حتى الآن، لأن الأجسام العابرة لنبتون صغيرة، والمنطقة التي يقعون فيها مظلمة وبعيدة جدًا.

تتم الإشارة إلى الكواكب الجديدة باسم TNOs، وسبعة منهم يسمون TNOs القصوى، لأنها يمكن أن تكون أبعد الأجسام الموجودة في النظام الشمسي على الإطلاق.

مكنت الطريقة الدقيقة الجديدة الباحثين من الاستفادة من 7 مليارات نقطة من البيانات وتحويلها إلى اكتشاف وجود 316 كواكب صغيرة، ويخططون لاستخدام طريقتهم على المزيد من البيانات في المستقبل.

ويأمل الباحثون في أن طريقة كهذه يمكن أن تساعدهم في العثور على أدلة على وجود "Planet Nine"، وهو كوكب افتراضي يشتبه البعض في أنه على حافة نظامنا الشمسي ويستخدمون عمليات الكشف عن تأثيرات الجاذبية غير العادية كدليل على وجوده.