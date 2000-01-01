"بوابة الجحيم".. ناسا تكشف أكثر الكواكب رعبا

12:19 ص | الجمعة 01 نوفمبر 2019
المجموعة الشمسية

المجموعة الشمسية

كتب: وكالات

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تزامنا مع الاحتفال بعيد الهالوين، كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن أكثر الكواكب المروعة في الكون، وذلك من خلال فيديو مذهل نشرته عبر موقعها الرسمي.

ويعرض مقطع الفيديو، الذي يسمى "Galaxy of Horrors"، لقطات بالأبيض والأسود ومؤثرات خاصة "مرعبة" لوصف كل كوكب، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتذكر ناسا في المقطع أن "ما وراء نظامنا الشمسي، بين مليارات النجوم والكواكب الخارجية التي تدور حولها، يوجد شكل آخر من مجرة درب التبانة، وهو مكان يمكن كشفه عبر التلسكوبات وعمليات التصوير المتطورة فقط"، واصفة إياه بـ"مكان مرعب لا مثيل له".

ويحتوي المقطع المصور على كوكب HD 189733 b، الملقب بـ"hellscape" (بوابة الجحيم)، الذي يتميز بوجود جو مع رياح تتحرك بسرعة تصل إلى 5400 ميل في الساعة.

وكشفت ناسا أن هذا العالم البعيد تسقط فيه "أمطارا غزيرة من الزجاج"، وُصفت بـ"أمطار الإرهاب"، محذرة منه "هذا فخ الموت الذي لا يمكن لأي شخص مواجهته".

وتدور 3 "عوالم زومبي" حول النجم النابض "PSR B1257+12"، الذي يقع على بعد 2000 سنة ضوئية من الأرض.

وتختفي الكواكب النابضة، مثل Poltergeist، بسبب الإشعاع المستمر من جوهر النجم الميت، الذي يطلق أشعة ثنائية (مسرطنة) يمكن أن تحرق أي مركبة فضائية تقترب منه.

والعوالم الموضحة في الفيديو عبارة عن كواكب خارجية، توجد خارج نظامنا الشمسي، عثر العلماء على ما يزيد عن 4 آلاف منها خارج المجموعة الشمسية حتى الآن، ومن المقرر إطلاق مهام فضائية جديدة للعثور على المزيد منها، من أجل إيجاد الحياة الغريبة المحتملة.

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