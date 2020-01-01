مصائب قوم عند قوم "تسالى": الإعصار يُنعش مبيعات "اللب"

10:24 م | الخميس 12 مارس 2020
رغم تحذيرات من سوء الأحوال الجوية المصريون أنعشوا مبيعات «التسالى»

رغم تحذيرات من سوء الأحوال الجوية المصريون أنعشوا مبيعات «التسالى»

كتب: مها طايع

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يبدو أن المستفيد الوحيد من موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد منذ أمس هم أصحاب محال التسالى، فمع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من نزول الشارع إلا للضرورة القصوى، زاد الإقبال على محال «المقلة» للاستمتاع بيومى الخميس والجمعة كإجازة قصيرة فى المنزل.

«نسبة المبيعات ارتفعت من أول إمبارح ولا كأنها ليلة عيد، الناس وهى مروّحة اشترت كميات كبيرة من اللب والسودانى تكفيهم 3 أيام وأكتر»، حسب على الصعيدى، صاحب مِقلة فى منطقة المرج، حيث تعدت نسبة مبيعات المحل خلال اليومين الماضيين 80%، لرغبة المواطنين فى شراء كل احتياجاتهم لعدم الاضطرار إلى الخروج من المنزل: «اليوم الهادى بالنسبة لى ممكن أقفل ألف جنيه أول إمبارح دخلى أكتر من 3 آلاف جنيه، وده بالنسبة لى كان موسم زى موسم وقفة العيد»، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير جعله يقوم بإنتاج كمية مضاعفة من اللب والفول السودانى خلال اليوم.

وفى منطقة الدقى، شهدت «مقلة» أسفل كوبرى الدقى، إقبالاً كثيفاً من المواطنين ليلة أمس ، ولكن انخفض الإقبال مع بداية أولى موجات الطقس السيئ: «الناس كانت واقفة طوابير دلوقتى مفيش إقبال خالص، الناس خايفة تخرج من بيوتها، واشترت الكمية اللى تكفيها خلال يومين الإجازة حسب وليد مصطفى صاحب المقلة».

واستعد أحمد مصطفى، موظف، لقضاء يومى الإجازة بشراء كميات كبيرة من المسليات: «اشتريت بـ400 جنيه لب وسودانى ومكسرات، ليا ولولادى اللى قاعدين من المدرسة، أهى فرصة نتجمع فى البيت ونتفرج على التليفزيون».

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