خبراء: العطس ليس من أعراض كورونا

09:10 م | الخميس 12 مارس 2020
العطس

العطس

كتب: مصطفى الصبري

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يحاول خبراء الصحة، تهدئة بعض الذعر المحيط بالفيروس التاجي المستجد كورونا، من خلال الكشف عن قائمة بالأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه إليها.

تقول منظمة الصحة العالمية، في حين أن العلماء لا يزالون يحاولون إنشاء لقاح، فإن لديهم معرفة، بما يمكن أن يفعله "كوفيد- 19" بجسم الإنسان، مؤكدة أن الحمى والسعال، الجاف عادة، هما أكثر الأعراض شيوعًا التي يجب الانتباه إليها، ولكن العطس ليس كذلك.

لا يجب أن نقلق من شخص يعطس في الأماكن العامة

واستنادا إلى ذلك، يجب ألا نقلق عندما نجد شخصا في حافلة عامة أو مترو الأنفاق يعطس، لأن ذلك ليس أكثر من أنه برد.

ووفقا لمنظمة الصحة، فإن التعب والصداع وضيق التنفس والآلام والتهاب الحلق "في بعض الأحيان"، من الأعراض التي يمكن أن تنذر بوجود كورونا أيضا.

ونادرا ما تشمل الأعراض التي تحدث، سيلان الأنف أو العطس أو الإسهال، بمعنى أنه لا ينبغي افتراض أنك مصاب بالفيروس التاجي كورونا إذا ظهرت هذه الأعراض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس التاجي كورونا وباء رسميًا، وقالت إن القرار اتخذ بسبب "مستويات الانتشار والخطر المقلقة".

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الأمر لم يجري الاستخفاف به، ووجه نصائح لبلدان العالم باتخاذ إجراءات احترازية.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة أكدت أن 81 دولة لم تبلغ حتى الآن عن أي حالات إصابة بكورونا، في حين أبلغت 57 دولة عن 10 حالات أو أقل، مضيفة أنه حتى في البلدان التي ينتشر فيها الفيروس، لا يزال من الممكن قمعه.

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