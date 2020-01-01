لعشاق فصل الشتاء.. أغاني يمكنك سماعها في أجواء المطر

حالة من الطقس السيئ تشهدها البلاد، بدأت من اليوم، وحتى السبت المقبل، تزامنًا مع انتهاء فصل الشتاء، حيث تشهد محافظات مصر، حالة من برودة الجو إلى جانب تساقط الأمطار الشديدة على مختلف أنحاء الجمهورية.

ورغم سوء الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء، إلا أن لمحبيه طقوس خاصة خلال أيامه، والتي من بينها سماع الأغنيات المرتبطة به تحت المطر.

فلذلك حرص عدد من مشاهير الطرب على تقديم أغاني خاصة هذا الفصل، حتى تترك طابعًا مميزًا في أذهان محبي الشتاء، معبرة عن مشاعر الحب والعاطفة المرتبطة ببرودة الجو.

وخلال هذا التقرير ترصد "الوطن"، مجموعة من أبرز تلك الأغنيات:

حبيتك بالشتى- فيروز

الدنيا برد - أحمد منيب

رجعت الشتوية -فيروز

شتا - محمد منير

آيس كريم في جليم - عمرو دياب

تلج تلج - فيروز

بليل وشتا - فيروز

أواخر الشتا- إليسا

لما الشتا يدق البيبان - علي الحجار

ليلة هوا - عاصي الحلاني

قصة شتا - دنيا سمير غانم

حبيبتي والمطر - كاظم الساهر

مهما الشتا - مدحت صالح

ليل ورعد - وائل كفوري

جيت يا شتا - حميد الشاعري

وكان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أوضح أنَّ محافظات الجمهورية، ستتعرض خلال الأيام المقبلة إلى أمطار غزيرة على جميع الأنحاء؛ وذلك نتيجة وجود منخفض جوي متعمق بشكل كبير، فضلًا عن وجود منخفض آخر بطبقات الجو العليا.