أسباب حكة الجلد وعلاجها

يعاني الكثير من الأشخاص من حين لآخر مع حكة الجلد، ولا يعلم سبب لها، وهو ما أوضحته الدكتورة كاتارينا شورينجس طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، لافتة إلى أن حكة الجلد تعد من المتاعب الصحية المزعجة والصعبة للغاية لأنها ترجع لأسباب عدة عضوية ونفسية.

وقالت الطبيبة إن حكة الجلد قد ترجع إلى أمراض جلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد العصبي وجدري الماء والحصبة الألمانية والفطريات الجلدية، والتوتر النفسي.

السبب الحقيقي الكامن وراء حكة الجلد وعلاجه

يمكن تخفيف حكة الجلد وتجنبها باتباع بعض التدابير مثل الابتعاد عن المؤثرات الفيزيائية المسببة للحكة كالملابس الخشنة والتخلي عن المنظفات المحتوية على مواد عطرية وكذلك الاستغناء عن التوابل الحريفة، والإقلاع عن النيكوتين والمشروبات الكحولية.

وأجرى فريق أطباء من سنغافورة دراسة كشفت قبل يومين أن الطفح الجلدي عن الأعراض الجديدة التي يسببها فيروس كورونا.