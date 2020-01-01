"مناديل سميكة وأستك ودباسة".. طريقة عمل الكمامة في المنزل

انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من البلاد حول العالم، أدى لتهافت الكثيرين على الصيدليات لشراء الكمامات للوقاية من الإصابة الأمر الذي تسبب في نقصها بشكل ملحوظ في الأسواق الطبية.

ولجأ بعض الناس لوجود حلول للكمامات في حال عدم توافرها في الأماكن المخصصة لبيعها، من ضمنهم رجل أجنبي نشر مقطع فيديو يتحدث فيه باللغة الفرنسية.

وذكر الرجل خلال الفيديو أنه سيشرح طريقة عمل كمامة بالمنزل لاستخدامها في حال عدم توافرها في الصيدليات.

وقدم الرجل في بداية الفيديو الأدوات المستخدمة في عمل الكمامة وهي "مناديل المطبخ السميكة والدباسة واستكين".

طريقة عمل كمامة في المنزل

وبدأ صاحب الفيديو بقطع قطعتين من المناديل السميكة ثم وضعهما على بعضهما وطيها مثل طريقة عمل المروحة الورقية وفي النهاية قام بتدبيس الطرف اليسار بالاستيك وكذلك الطرف اليمين ثم فتحها مثل الكمامة وارتدائها.

وسبق ونشرت منظمة الصحة العالمية، على حسابها الرسمي بمنطقة الشرق الأوسط، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعض النصائح بشأن ارتداء الكمامات كما يلي:

-لا ينصح بأن يرتدي الأصحاء الكمامات، وينصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كورونا.

- ارتدي الكمامة إذا كنت تعاني من العطس والسعال.

- حتى تكون الكمامة فعّالة، يجب غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي.

- عند ارتداء كمامة، يجب معرفة الكيفية السلمية لاستخدامها والتخلص منها.