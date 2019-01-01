آخرها السقوط من الطابق الـ10.. "السيلفي" يحصد الأرواح حول العالم

انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة مصرع العديد من الأشخاص أثناء التقاطهم صور "سيلفي" من مناطق خطرة، الأمر الذي أصبح كابوسًا يهدد حياة العديد من الأشخاص، وكان آخرها سقوط فتاة من الطابق العاشر، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكشف مستشفى في مدريد، عن وفاة الطفلة البالغة من العمر 14 عامًا بعد أن سقطت من نافذة سقفية من سطح مبنى مكون من 10 طوابق في مدريد، إسبانيا، يوم السبت الماضي، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وتلقت السلطات الإسبانية مكالمة طوارئ في الساعة 6:30 مساءً يوم السبت، وهرع المسعفون إلى الشقق في حي "Ciudad Lineal"، ونُقلت المراهقة إلى المستشفى حيث تأكدت وفاتها، حيث أخبر أصدقاء الفتاة، الشرطة أنها كانت تحاول التقاط صورة "سيلفي" في ذلك الوقت، ووفقا للتقارير المحلية، كانت الفتاة تتكئ على نافذة سقفية زجاجية فوق درج داخلي عندما سقطت.

وكانت الفتاة التي كانت تقيم مع جدتها في نفس المبنى التي سقطت من أعلاه، تخطط لالتقاط الصورة "السيلفي" ونشرها عبر صفحتها على "إنستجرام"، تحت عنوان "اندفاع الإدرينالين"، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

ولا تعد هذه الضحية الأولى لصور الـ"سيلفي"، حيث يوجد العديد من الضحايا، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

السقوط من أعلى منحدر

وتعرضت عارضة الأزياء مادلين ديفيز، صاحبة الـ21 عامًا، للسقوط من أعلى منحدر يبلغ ارتفاعه 30 مترًا، في حوالي الساعة 6:30 صباح الأحد من شهر يناير الماضي.

وأوضحت صديقة العائلة ليديا وودوارد، أن عارضة الأزياء كانت في حفل ثم ذهبوا جميعًا إلى هذا المنحدر لالتقاط الصور ومشاهدة شروق الشمس، ويبدو أنها كانت جالسة على حافة الهاوية أثناء التقاطها للصور، فسقطت، قبل أن يتم العثور على جثتها بعد 4 ساعات فقط من استدعاء الشرطة.

السقوط من أعلى الشلال

ولقي سائح فرنسي حتفه أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي قرب شلال في جزيرة "كوه ساموي" التايلاندية، حيث سقط من أعلى شلال "نا موييانج 2"، في شهر نوفمبر 2019.

وذكر مسؤول في الشرطة التايلاندية، أن الأمر استغرق ساعات لانتشال جثة السائح، بسبب شدة انحدار الشلال، كما كشف صديق السائح الذي لقى حتفه، أنه كان يحاول التقاط صورة سيلفي لكنه انزلق وسقط من الأعلى.

السقوط من أعلى جبل

وفي نهاية شهر أكتوبر 2019، لقيت الفتاة الصينية "دنج" مصرعها، عقب سقوطها من أعلى جبل هواشان، المعروف بمنحدراته الحادة ومسارات المشي المرعبة، في مقاطعة شنشي الشمالية الغربية في الصين، أثناء التقاطها صورة سيلفي، بحسب موقع "Asia one".

السقوط في نهر النيل

وفي الشهر ذاته، لقي شاب وخطيبته مصرعهما في نهر النيل، بعد اختلال توازنهما أثناء جلوسهما على كوبري جامعة القاهرة لمحاولة التقاط "سيلفي" ليتعرضوا للغرق.

وأشارت تحريات الشرطة حينها، إلى أن الشاب خرج من عمله وانتظر خطيبته للقائها والجلوس على كوبري الجامعة ليستنشقا الهواء النقي، وأثناء جلوسهما على سور الكوبري قال الشاب للفتاة "خطيبته": "ما تيجي ناخد صورة سيلفي وورانا النيل"، فأجابته "موافقة".

وقاما بالصعود معًا على سور الكوبري، حيث أمسك الشاب بالهاتف ليلتقط الصورة، وفجأة اختل توازنهما وسقط الاثنان في مياه النيل، وتفرق الشاب وخطيبته كل منهما يحاول إنقاذ نفسه، قبل أن يتم العثور على جثتيهما خلال 5 ساعات من بحث رجال الإنقاذ النهري.

السقوط من أعلى سد بالهند

وفي الشهر ذاته، لقي 4 أفراد مصرعهم في سد بالهند، بعد انزلاقهم إلى الماء أثناء محاولتهم التقاطهم سيلفي، إثر احتفالهم بزفاف ابنتهم نفيثا البالغة من العمر 20 عامًا، التي غرق معها إخوتها "سنيها" البالغة من العمر 22 عامًا، و"كنيجا" البالغة من العمر 20 عامًا، و"سانتوش" البالغة من العمر 14 عامًا، والتي كانت أول من انزلق إلى الماء.

وذكرت الشرطة الهندية، أن زوج "نفيثا"، جي بيرومالسامي، البالغ من العمر 25 عامًا، تمكّن من إنقاذ شقيقته يوفاراني بيرومالسامي البالغة من العمر 15 عامًا، بحسب شبكة "CNN".

هندية أخرى

في يناير الماضي، قالت شرطة السكك الحديدية الحكومية في ولاية البنغال الغربية في الهند، إن طالبة تبلغ من العمر 21 عامًا، توفيت بعدما اصطدم بها قطار أثناء محاولتها التقاط صورة شخصية "سيلفي".

سيلفي العجول

وفي عام 2015، توفي رجل يدعى ديفيد لوبيز، بعدما ترك منطقة الأمان ليقوم بالتقاط صورة سيلفي بهاتفه مع ثورين، ولكنه لقي حتفه بعدما طعنه الثوران عدة طعنات في أماكن مختلفه من جسده أدت إلى موته في الحال.