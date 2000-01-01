مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ10 خلال التقاط "سيلفي" في مدريد

لقيت مراهقة مصرعها بعد سقوطها من الطابق العاشر أثناء محاولتها التقاط صورة شخصية "سيلفي"، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأعلن مستشفى في مدريد وفاة الطفلة البالغة من العمر 14 عامًا بعد أن سقطت من نافذة سقفية من سطح مبنى مكون من 10 طوابق في مدريد، إسبانيا، يوم السبت، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

الضحية كانت تنوي نشر الصورة على إنستجرام تحت عنوان "اندفاع الإدرنالين"

وأخبر أصدقاء الفتاة المراهقة الشرطة أنها كانت تحاول التقاط صورة "سيلفي" في ذلك الوقت، ووفقا للتقارير المحلية، كانت الفتاة تتكئ على نافذة سقفية زجاجية فوق درج داخلي عندما سقطت.

وجاء في وسائل الإعلام المحلية أن المحققين توصلوا إلى أن الفتاة المراهقة كانت تخطط لالتقاط الصورة "السيلفي" ونشرها عبر صفحتها على "إنستجرام"، تحت عنوان "اندفاع الإدرينالين".

تلقت السلطات الإسبانية مكالمة طوارئ في الساعة 6:30 مساءً يوم السبت، وهرع المسعفون إلى الشقق في حي "Ciudad Lineal"، ونُقلت المراهقة إلى المستشفى حيث تأكدت وفاتها.

والضحية تقيم مع جدتها في نفس المبنى التي سقطت من أعلاه، ولم يكن والدها موجودا لأنه يقضي عطلة نهاية الأسبوع بعيدا، وتدرس في إحدى المدارس الفرنسية الدولية في العاصمة الإسبانية.

ووفقًا لدراسة عالمية أجريت عام 2018، قُتل 259 شخصًا بين عامي 2011 و2017 أثناء محاولتهم التقاط صور شخصية "سيلفي"، ويوصي الباحثون في المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة بتصنيف المناطق الخطرة بأنها "مناطق عدم وجود سيلفي" للحد من الوفيات، بما في ذلك الجبال والمباني والبحيرات الشاهقة، حيث حدثت العديد من الوفيات.

ووجدت الدراسة أن الوفيات المرتبطة بالصور "السيلفي" كانت أكثر شيوعًا في الهند وروسيا والولايات المتحدة وباكستان، وكان أكثر من 70% من القتلى من الرجال.