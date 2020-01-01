بسبب كورونا.. طلاب صينيون يتعرضون لعملية ابتزاز في فرنسا

لجأ أشخاص في فرنسا إلى انتحال صفة رجال الشرطة، من أجل القيام بعملية ابتزاز لطلاب صينيين، بإجبارهم على دفع غرامة، على خلفية ارتدائهم كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أماكن عامة، بحسب "روسيا اليوم".

وصرحت السفارة الصينية في فرنسا، في بيان لها: "أفاد طلاب صينيون في الأيام الأخيرة، على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن رجال شرطة فرنسيين، أجبروهم على دفع غرامة مالية قدرها 150 يورو (أي ما يقارب 2600 جنيه)، بسبب انتهاكهم لقانون فرنسي يمنع تغطية الوجه".

وأوضحت تحقيقات الشرطة الفرنسية، أن هؤلاء الرجال انتحلوا صفة رجال شرطة، وأكدت الشرطة أنه لا يوجد قانون يمنع ارتداء كمامات لأسباب طبية.

وجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد بدأ ظهوره يوم 31 ديسمبر الماضي بمدينة "ووهان" الصينية، ولم يتم الوصول إلى علاج نهائي للقاء عليه حتى الآن، لذلك يكتفي البعض بتطبيق الإجراءت الاحترازية في محاولة منع انتشاره.