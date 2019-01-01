"حي ولا ميت".. أم تبحث عن صياد متغيب منذ 3 أشهر: قلبي محروق عليه

02:13 م | الثلاثاء 10 مارس 2020
محمد شعبان

محمد شعبان

كتب: منة العشماوي

أخبار متعلقة

اختفاء شاب في ظروف غامضة أثناء رحلة صيد بالبحر الأحمر

اختفاء شاب في ظروف غامضة أثناء رحلة صيد بالبحر الأحمر

اختفاء شاب في بني سويف.. وشقيقه: نفسيته غير مستقرة بعد وفاة والدتنا

اختفاء شاب في بني سويف.. وشقيقه: نفسيته غير مستقرة بعد وفاة والدتنا

"علشان كسلان".. صياد يعترف بقتل زميله في رحلة صيد

"علشان كسلان".. صياد يعترف بقتل زميله في رحلة صيد

كشف ملابسات واقعة مقتل صياد في أسوان.. وضبط الجاني

كشف ملابسات واقعة مقتل صياد في أسوان.. وضبط الجاني

"بموت بالبطيء، انت فين يا ضنايا، يا ترى حي ولا ميت، قلبي محروق عليك".. كلمات خرجت من بين شفتيها مليئة بالوجع مصحوبة ببكاء هستيري، تبحث الأم سلوى محمود، عن ابنها في الشوارع والميادين وشواطئ الإسكندرية منذ اختفائه في ديسمبر من العام الماضي.

محمد شعبان، شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، خرج من منزله الذي يقع في المندرة بالإسكندرية، في الثامنة والنصف صباح يوم 25 ديسمبر 2019، ومنذ ذلك اليوم لم يعد مرة أخرى، ولايزال الغموض يسيطر على قصة اختفائه.

اختفاء محمد جعل والدته تذهب مهرولة إلى القسم للإبلاغ، وحررت المحضر رقم 62628، منتزه ثاني، أحوال 50، وحكت سلوى لـ"الوطن": "قبل ما ينزل يومها سألني عن السجاير فين والطاقية، ورديت عليه، وبعدين نزل وصبح على الراجل اللي قدمنا بتاع البلاستيك والألومنيوم وضحك معاه".

وشرحت سلوى أن ابنها محمد يعمل صيادا، وأن يوم 25 ديسمبر 2019، كان هناك نوات، ومعها يصعب الخروج إلى البحر: "ولما بيكون البحر العالي بياخد التروسكل بتاع والده يشتغل عليه ربنا بيرزقه عليه اليوم ده، اليوم ده مطلش ناحية محطة القطر عند مكان التروسكل طلع على البحر مرجعش تاني".

"معرفش حد ضربه على دماغه فقد الذاكرة، ولا حد موته ولا خطفه مش عارفة حاجة خالص عنه".. لا تتوقف السيناريوهات في خيال الأم التي لا تستطيع النوم أو تناول الطعام منذ غياب ابنها: "كان نازل معاه موبيلين واحد تاتش بتاعه والتاني بتاع ابوه، واليوم ده محدش نزل البحر عشان النوة".

وشرحت سلوى أن هناك من أخبروهم بأنهم شاهدوه على البحر ولكنه لم ينزل كون البحر عاليا، كما أن الهاتفين مغلقين: "روحت القسم وبلغت وعملولي محضر غياب، وروحت المستشفيات كلها والمشرحة، ومفيش أي حاجة".

لم تتوقف الأم عن البكاء أثناء حديثها عن ابنها، كما أنها مريضة ضغط دم، وزاد الأمر خلال هذه الفترة وزاد ارتفاع الضغط مما أثر على عضلة القلب وفقا لوصفها: "مش عايزة حاجة من الدنيا غير ابني يرجعلي، ونبي ساعدوني ألاقيه، ده جدع وزي الفل هو اللي بيصرف عليا، عمروا ما مشي وسابني، أول مرة يعملها، ومحدش واقف معايا".

فيما حكى شقيقه مصطفى شعبان البالغ من العمر 21 عامًا لـ"الوطن"، أنه لم يترك مكانا أو صديقا أو قريبا إلا وسأله عنه، وحاول الوصول له إلا أن كل الوسائل باءت بالفشل: "نمت في الشارع بالخمس ليالي عشان أوصل وموصلتش، ده مكنش متضايق ونازل بيضحك، أخويا عمره ما عمل حاجة غلط".

"الضنى غالي.. أمي بتموت بالبطيء".. هكذا وصف مصطفى حالة والدته بسبب غياب محمد، مؤكدا أن شقيقه لم يكن حزينا وخرج من المنزل يومها وتحدث مع بائع البلاستيك والأمونيوم: "صبح عليه وكان بيضحك وقالوا هتمشّى على البحر شوية وهرجع تاني".

ولايزال التروسكل موجودا في مكانه لم يستقله، وأشار مصطفى إلى أن شقيقه لم يعتد الغياب عن المنزل فترة كبيرة، وينام مبكرا في التاسعة مساء: "على طول بيجي البيت، ممكن ينزل ساعتين ويرد، كل شوية طالع نازل على البيت".

وشرح مصطفى وهو مريض كلى أن شقيقه غير متزوج ولكن لا يعاني من ظروف صعبة: "شقته موجودة وكل حاجة متسهلة له، ده هو اللي معلمني الشغلانة".

الأكثر قراءة

فيديو.. حقيقة وجود طلاسم سحرية في الكعبة بعد تعقيم صحن المطاف

فيديو.. حقيقة وجود طلاسم سحرية في الكعبة بعد تعقيم صحن المطاف

أعادت مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع فيديو قديم يظهر فيه العثور على طلاسم سحرية بالكعبة المشرفة.
تقضي عليه في 60 ثانية.. دراسة تكشف عن مطهرات تقتل كورونا

تقضي عليه في 60 ثانية.. دراسة تكشف عن مطهرات تقتل كورونا

يتخوف العالم كله حاليا، من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب وقتل آلاف البشر، ولكن أكد مجموعة من الباحثين، أن قتل هذا الفيروس سهل وممكن، من خلال المطهرات
مخاوف من حدوث عاصفة وأمطار غزيرة بمصر.. والأرصاد توضح حقيقة الأمر

مخاوف من حدوث عاصفة وأمطار غزيرة بمصر.. والأرصاد توضح حقيقة الأمر

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، تحذيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن هناك عاصفة شديدة قادمة إلى مصر، وسوف تتشكل فوق الأرض قبل سطح البحر
تعرف على سعر بلوفر حماقي في ذا فويس كيدز

تعرف على سعر بلوفر حماقي في ذا فويس كيدز

حالة من الجدل انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الإطلالة الغريبة التي ظهر بها الفنان محمد حماقي مساء اليوم اليوم، في الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث
أمل جديد للعالم.. شركة يابانية تكتشف علاجا لكورونا

أمل جديد للعالم.. شركة يابانية تكتشف علاجا لكورونا

المستشفيات الصينية تستخدم العلاج بالفعل ولكن فقط على مرضاها إذ لا يوجد دواء منتج بكميات كبيرة أو إمدادات منه