فيديو.. صياد يمسك ثعبانا بقميصه

ثعبان
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا هنديا يحاول الإمساك بثعبان ضخم في حقل أرز، داخل إحدى مدن جنوب الهند بطريقة غريبة.
وعمل الرجل على الإمساك بالثعبان بعدة طرق لكن دون جدوى، فكان الثعبان في حالة تأهب ويحاول الانقضاض على الرجل ولدغه في كل مرة كان يحاول بها الصياد الاقتراب منه، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وحاول الرجل تثبيت الثعبان من خلال استخدام عصى طويلة، إلا أنّ المراوغات السريعة للثعبان حالت دون أن يستطيع الرجل تثبيته.
واضطر الرجل لخلع قميصه والتلويح به في وجه الثعبان لتشتيت انتباهه، والتف حوله خلسة وأمسكه بسرعة، ورفع الرجل الثعبان عاليا وكانت المفاجأة في حجمه الحقيقي، إذ يبلغ طول الثعبان نحو 3 أمتار ونصف المتر.
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