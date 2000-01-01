"عجين القرفة والثوم".. طرق طبيعية للتخلص من الدمامل

يعاني بعض الأشخاص مع الدمامل والبثور التي تظهر على وجههم في مرحلة ما من العُمر، ويحدث ذلك نتيجة الغدد الزيتية تحت الجلد.

وتظهر هذه البثور والدمامل بكثرة في مرحلة البلوغ وهو الوقت الذي تظهر فيه بثور الوجه عادة.

وحذر الأطباء كثيرا من فقع الدمّل لأن ذلك يترك جرحاً أو ندبة على الوجه، وإنما علاجه باستخدام مواد طبيعية آمنة لا تخلّف آثاراً.

وقدم موقع "24" أفضل علاجات طبيعية للدمامل، نعرض أبرزها فيما يلي:

أفضل علاجات دمامل وبثور الوجه

عصير الليمون

من المواد المضادة للالتهابات، واحتواؤه على مضادات الأكسدة يجعله مفيدا وفعالا في تطهير الجلد وتنقيته ومنع أي تورّم أو التهاب.

عصير الطماطم

يوفر مضادات للأكسدة تحمي البشرة من الندوب.

عجين القرفة

يعد عجين القرفة من أفضل مضادات الالتهابات والأكسدة الطبيعية.

الثوم

من أجل محاربة الالتهابات كل ما عليك هو ضع شريحة رقيقة من الثوم على الدمّل مباشرة.