أصابه بعدوى قاتلة.. وفاة ممثل مكسيكي شهير بسبب تناول لحم الخنزير

10:01 م | الإثنين 30 ديسمبر 2019
خنازير

خنازير

كتب: مصطفى الصبري

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توفي ممثل مكسيكي شهير، اسمه سيباستيان فيرات، بعد صراع طويل ومريع مع عدوى أصيب بها، بسبب تناول لحم الخنزير الملوث.

وأصاب موت سيباستيان فيرات، عن عمر ناهز 41 عامًا، أمس، محبيه بصدمه، خصوصا أنه جاء نتيجة معركة طويلة مع مرض خطير، حددته وسائل الإعلام المحلية، باسم داء "الكيسات المذنبة" أو "المثانة الكيسية"، الذي هو عدوى طفيلية، تهاجم الدماغ أو العضلات أو الأنسجة الأخرى، نتيجة تناول طعام ملوث، وفقا لموقع "Russia today".

وفقا للتقارير، فإن الممثل الذي اشتهر بأدواره في مختلف الدراما التلفزيونية، أصيب بالعدوى القاتلة، بعد تناول لحم الخنزير، بحسب ما ورد، دخل في غيبوبة لعدة أشهر في المستشفى، قبل أن يستسلم أخيرًا للعدوى.

على الرغم من إمكانية الإصابة بمرض الكيسات المذنبة عن طريق تناول لحم خنزير سيء، فإن الحالة المرعبة هي في الواقع تكون نتيجة لطعام أو مشروبات ملوثة ببيض الدودة الشريطية، من البراز البشري.

ومن المعروف، أنه في كثير من الحالات، تصاب الخنازير بالعدوى عن طريق أكل بيض الدودة الشريطية، التي تنشأ من البشر الذين يعانون من الديدان الشريطية، وبالتالي فإن فرص الإصابة بهذا المرض عن طريق تناول لحم الخنزير، وارد جدا.

داء المثانة الكيسية موجود في قائمة منظمة الصحة العالمية لما يسمى "الأمراض المهملة"، وهي مجموعة من الأمراض التي تسود في الغالب في الظروف المدارية وشبه المدارية وتؤثر على "السكان الذين يعيشون في فقر، وبدون صرف صحي ملائم، وفي اتصال وثيق مع ناقلات الأمراض المعدية والمنزلية.

وللأسف، تثبت حالة سيباستيان فيرات، أن العدوى يمكن أن تستهدف أي شخص، حتى نجوم التلفزيون والمشاهير الذين من المفترض أنهم ليسوا فقراء.

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