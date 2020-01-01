8 مشروبات تساعد في عملية الهضم وتخلصك من الغازات والانتفاخات

يعاني البعض من مشكلة عسر الهضم بسبب العادات الخاطئة في الطعام مما يجعل الشخص يبحث عن مشروبات تساهم في عملية الهضم.

وشرح أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية، أسباب عسر الهضم وهي تناول كميات كبيرة من الدهون والسكريات أو الكحوليات أو المسكنات والمضادات الحيوية أو الكافيين أو بسبب أمراض الجهاز الهضمي مثل حصى المرارة أو الإمساك أو القرحة أو ارتجاع في المريء أو نتيجة تناول الطعام قبل النوم أو المشروبات الغازية مع الأكل أو عدم مضغ الطعام جيدا.

وأوضح أبو النصر خلال صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، أن هناك مشروبات تساعد على الهضم وتخلصك من هذه المشكلة كما يلي:

الشمر

يعمل على تهدئة المعدة والتخلص من الغازات والانتفاخ وتسهيل عملية الهضم.

الليمون

ينقي المعدة من السموم ويفضل تناول عصير الليمون بعد الأطعمة التي بها دهون عالية.

الكراوية

يهدئ القولون ويعالج قرحة المعدة ويتخلص من الانتفاخ والغازات.

النعناع

يعد من أكثر المشروبات التي تساهم في عملية الهضم، والتخلص من غازات وانتفاخ المعدة، كما يعالج مشكلات القولون ويهدئه.

الشاي الأخضر

يسهل عملية الهضم لما يحتويه من أليافـ ويهدئ القولون ويخلص من تراكم الطعام في المعدة، ويفضل شربه بعد تناول الطعام.

القرفة

تفتت الدهون الثلاثية وتساهم في فقدان الوزن، وتخلص من مشاكل القولون والغازات وتسهل عملية الهضم.

الزنجبيل

يعد هو أيضا من أكثر وأفضل المشروبات التي تساعد في عملية الهضم وفقدان الوزن.

اليانسون

يهدئ المعدة وآلامها ويتخلص من الغازات والانتفاخ.