"حرقة المعدة والإمساك".. أعراض مصاحبة لعسر الهضم

يتعرض الكثيرون في بعض الأحيان إلى عسر هضم مفاجئ، وربما يكون السبب هو تناولهم وجبة دسمة، وبسبب النظام الغذائي والوجبات التي يأكلوها يشعرون أنهم لا يستيطعون التنفس وبثقل بالغ في معدتهم.

ويمكن الوقاية وتجنب الإصابة بعسر الهضم عن طريق تحديد النظام الغذائي، والتقليل من الوجبات الدسمة، بالإضافة إلى تناول الزبادي والمرطبات بشكل عام. وفيما يلي 5 أعراض تكون مصاحبة لعسر الهضم حسبما ذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن موقع ""ستاندرد ميديا" :

- حرقة المعدة

تحدث الحرقة بسبب تراكم الحمض في المعدة بعد الوجبات والمشروبات الدسمة أو الدهنية.

- متلازمة القولون العصبي

بسبب الطعام الدسم لا تستطيع الأمعاء هضم الطعام بشكل جيد الأمر الذي يؤثر على القولون، ويجعل الشخص يشعر بالألم، وهناك العديد من الأطعمة التي تؤثر على القولون ومنها الأطعمة المقلية نوالفاصوليا ومنتجات الألبان والسكريات.

ويمكن علاج آلام القولون الناتجة عن عسر الهضم عن طريق تناول الألياف وتمارين الاسترخاء.

- الانتفاخ

عند حدوث عسر الهضم تتورم المعدة وتنتفخ ما يعطي الشخص احساسا بعدم الراحة، ولتجنب الانتفاخ يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على بقوليات.

ولتجنب الانتفاخ ابتعد عن الأطعمة المصنعة التي غالبا ما تكون عالية الملح. كما ينصح الأطباء باستخدام الخل والحمضيات والأعشاب بدل الملح عند طهي الطعام.

- الإمساك

من أحد الاعراض الأساسية المصاحبة لعسر الهضم، حيث تتصلب الأمعاء وتبطئ حركتها، الأمرالذي يعد مؤلما للغاية بالنسبة للشخص، ويمكن علاج الإمساك بتنماول المشروبات الملينة مثل الأعشاب والشاي الأخضر.

- الإسهال المزمن

في بعض الأحيان بسبب تعذر امتصاص الجسم للأطعمة، يحدث الإسهال كنتيجة لمحاولة المعدة تفريغ الضغط الواقع عليها، وينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف.