"حرقة المعدة والإمساك".. أعراض مصاحبة لعسر الهضم

03:13 م | الأحد 21 أبريل 2019
"حرقة المعدة والإمساك".. أعراض مصاحبة لعسر الهضم

"حرقة المعدة والإمساك".. أعراض مصاحبة لعسر الهضم

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

دراسة تحذر من خفض الكربوهيدرات من النظام الغذائي: يهدد حياتك

دراسة تحذر من خفض الكربوهيدرات من النظام الغذائي: يهدد حياتك

هل أنت شخص "نباتي"؟.. إليك أهمية ومشاكل هذا النظام الغذائي

هل أنت شخص "نباتي"؟.. إليك أهمية ومشاكل هذا النظام الغذائي

دراسة أمريكية تكشف علاقة النظام الغذائي بسرطان القولون

دراسة أمريكية تكشف علاقة النظام الغذائي بسرطان القولون

منها الوقوف 3 ساعات.. 10 نصائح لعلاج عسر الهضم

منها الوقوف 3 ساعات.. 10 نصائح لعلاج عسر الهضم

يتعرض الكثيرون في بعض الأحيان إلى عسر هضم مفاجئ، وربما يكون السبب هو تناولهم وجبة دسمة، وبسبب النظام الغذائي والوجبات التي يأكلوها يشعرون أنهم لا يستيطعون التنفس وبثقل بالغ في معدتهم.

ويمكن الوقاية وتجنب الإصابة بعسر الهضم عن طريق تحديد النظام الغذائي، والتقليل من الوجبات الدسمة، بالإضافة إلى تناول الزبادي والمرطبات بشكل عام. وفيما يلي 5 أعراض تكون مصاحبة لعسر الهضم  حسبما ذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن موقع ""ستاندرد ميديا" :

- حرقة المعدة

تحدث الحرقة بسبب تراكم الحمض في المعدة بعد الوجبات والمشروبات الدسمة أو الدهنية.

- متلازمة القولون العصبي

بسبب الطعام الدسم لا تستطيع الأمعاء هضم الطعام بشكل جيد الأمر الذي يؤثر على القولون، ويجعل الشخص يشعر بالألم، وهناك العديد من الأطعمة التي تؤثر على القولون ومنها الأطعمة المقلية نوالفاصوليا ومنتجات الألبان والسكريات.

ويمكن علاج آلام القولون الناتجة عن عسر الهضم عن طريق تناول الألياف وتمارين الاسترخاء.

- الانتفاخ

عند حدوث عسر الهضم تتورم المعدة وتنتفخ ما يعطي الشخص احساسا بعدم الراحة، ولتجنب الانتفاخ يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على بقوليات.

ولتجنب الانتفاخ ابتعد عن الأطعمة المصنعة التي غالبا ما تكون عالية الملح. كما ينصح الأطباء باستخدام الخل والحمضيات والأعشاب بدل الملح عند طهي الطعام.

- الإمساك 

من أحد الاعراض الأساسية المصاحبة لعسر الهضم، حيث تتصلب الأمعاء وتبطئ حركتها، الأمرالذي يعد مؤلما للغاية بالنسبة للشخص، ويمكن علاج الإمساك بتنماول المشروبات الملينة مثل الأعشاب والشاي الأخضر.

- الإسهال المزمن

في بعض الأحيان بسبب تعذر امتصاص الجسم للأطعمة، يحدث الإسهال كنتيجة لمحاولة المعدة تفريغ الضغط الواقع عليها، وينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"دليفري" يتحول لذئب بشري.. تورط في 6 اعتداءات جنسية على نساء وقاصرات

"دليفري" يتحول لذئب بشري.. تورط في 6 اعتداءات جنسية على نساء وقاصرات

تورط عامل توصيل "دليفري" في 6 حوادث اعتداء جنسي على سيدات وقاصرت، لم يتجاوزن الـ14 من أعمارهن في لندن، ليتحول إلى ذئب بشري مرع
بالفيديو| دجاج مريض ومغطى بالحشرات داخل مزرعة "كنتاكي"

بالفيديو| دجاج مريض ومغطى بالحشرات داخل مزرعة "كنتاكي"

نشرت مؤسسة "دي إكس إي" الفرنسية والمختصة بالدفاع عن الحيوانات، فيديو يوضح دجاج منزوع الريش ومغطى بالحشرات داخل إحدى مزارع مطاعم كنتاكي بفرنسا
وفاة طفلة بسبب "معجون أسنان".. ووالدتها: "أشعر بالتقصير"

وفاة طفلة بسبب "معجون أسنان".. ووالدتها: "أشعر بالتقصير"

قتل معجون أسنان طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعدما سببت لها مكوناته حساسية شديدة
قطع نيئة وحشرات وفئران.. كنتاكي تفقد سمعتها بـ"وجبات الحشرات المشكلة"

قطع نيئة وحشرات وفئران.. كنتاكي تفقد سمعتها بـ"وجبات الحشرات المشكلة"

توالت أزمات مطاعم كنتاكى للوجبات السريعة على مستوى العالم حيث ظهر دجاج منزوع الريش تهفوا عليه حشرات ماصة للدماء بإحدى مزارع الدجاج التابعة لـ"كنتاكي" فى فرنسا
"ومن الحب ما سجن".. طبيب أمريكي يسرق جثة حبيبته ويعيش معها لسنوات

"ومن الحب ما سجن".. طبيب أمريكي يسرق جثة حبيبته ويعيش معها لسنوات

أحيانًا يقود الحب البعض إلى جنون، إذ أنه يمكن أن يعشق شخصا آخر حتى وهو ميت، وهو ما حدث مع الطبيب النمساوي كارل تنزلر، بعدما وقع في غرام "جثة"